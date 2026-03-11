Diputada Lilia Aguilar Denuncia Acoso Digital tras Críticas a Reforma Electoral

Lilia Aguilar, diputada del Partido del Trabajo, denunció acoso digital en redes sociales por parte de perfiles ligados a Morena, después de que su partido expresó que no acompañará la reforma electoral presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Han sido insultos que se me han proferido en los últimos 7 días de manera constante y viral en las redes sociales, yo vengo, como dije, a hacer un llamado para que no se utilicen las formas de dominación que se han repetido por un grupúsculo de nuestro movimiento"

Propone adicionar varias disposiciones al Código Penal Federal en materia de ciberacoso

Al subir a tribuna durante la sesión de este martes, la legisladora propuso adicionar varias disposiciones al Código Penal Federal en materia de ciberacoso, al señalar que ella misma está siendo víctima de esta práctica.

Afirmó que no es la primera vez que enfrenta violencia digital, pero cuestionó que dentro del propio movimiento de la Cuarta Transformación se ataque a quienes piensan distinto.

“No me avergüenzo de nada, como no se avergüenza el PT de su posición. Asumimos el ataque, nunca pensamos que vendría de nuestros hermanos de clase, nunca, pero, somos firmes en nuestro planteamiento de fortaleza y de pluralidad. Es por eso que hago un llamado a la unidad, porque han querido atacarme personalmente, porque han querido personalizar su incompetencia para escuchar, atacando, fíjense nada más, solo mi físico”

Aseguró que el Partido del Trabajo seguirá firme más allá de los ataques y advirtió que cualquier proyecto político puede debilitarse si no se tolera la pluralidad interna.

Con información de Cinthya Marín

