Diputados Aprueban la Creación del Día Nacional del Xoloitzcuintle

Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó declarar el 27 de octubre como el “Día Nacional del Xoloitzcuintle”, al considerar que este perro originario de nuestro país es parte de la identidad cultural, espiritual e histórica de México.

La propuesta se envió al Senado después de ser aprobada con 433 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones.

Al presentar el dictamen ante el pleno de la Cámara, la diputada Nadia Navarro, del PRI, sostuvo que el Xoloitzcuintle es una raza endémica de México, símbolo de los hogares, parte de la historia y la identidad nacional.

El proyecto retoma dos iniciativas presentadas por la diputada Ana Erika Santana, del PVEM, el 29 de octubre de 2025, y por la diputada Navarro, el 9 de diciembre de 2025, mismas que fueron remitidas a la Comisión de Gobernación y Población, que emitió el dictamen con proyecto de decreto y lo votó en sentido positivo el 3 de marzo pasado.

El dictamen sostiene que el Xoloitzcuintle ocupa un "lugar singular" en la historia cultural de nuestro país por su vínculo con la cosmovisión mesoamericana.

Indica que aparece en códices y crónicas coloniales "como acompañante de las almas hacia el Mictlán —el inframundo de la mitología mexica y náhuatl—, además de que la tradición oral de pueblos nahuas, mixtecos y zapotecos lo conserva como guía espiritual de los difuntos y guardián de los hogares".

Expone también que restos arqueológicos hallados en diferentes puntos del centro de la República Mexicana respaldan su antigüedad y arraigo en el país.

El documento recuerda que durante el virreinato esta raza estuvo a punto de desaparecer por el desplazamiento de especies europeas, pero que en la década de 1950 inició su recuperación.

Agrega que la raza es reconocida hoy por organismos especializados y que tiene tres tamaños oficiales: estándar, intermedio y miniatura.

Arte

A ello se suma su presencia en el arte mexicano, con menciones a obras de Diego Rivera, Juan O’Gorman, Frida Kahlo, Raúl Anguiano, Rufino Tamayo y Francisco Toledo, como demostración de su peso simbólico en la identidad nacional.

27 de octubre

La comisión expone entre las razones para que el 27 de octubre sea la fecha conmemorativa, que ese día, dentro de varias tradiciones del Día de Muertos, está dedicado a honrar a los animales fallecidos, especialmente los de servicio y al Xoloitzcuintle en particular.

Argumenta en sus consideraciones que la nueva efeméride busca reconocer a la raza como símbolo de identidad cultural de México; preservar y difundirlo como patrimonio vivo.

Así como para fortalecer el entendimiento de sus raíces históricas y espirituales; además de fomentar la educación y la preservación cultural sobre la raza y promover políticas públicas para su protección.

Historias recomendadas

Con información de EFE

LECQ