Desde el Senado hasta la UNAM: Lista de Centros de Acopio Para Damnificados Por Lluvias

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó una red de 32 Centros de Acopio distribuidos en 14 alcaldías, con el objetivo de reunir víveres, ropa, artículos de limpieza y productos de primera necesidad para las personas afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días en distintos estados del país.

Además, instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Senado de la República, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y diversos cuarteles de la Secretaría de Marina (Semar) también abrieron centros de acopio en respaldo a las comunidades damnificadas.

De acuerdo con datos de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), hasta el momento suman 64 personas fallecidas y 65 desaparecidas en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo.

En Veracruz se reportan 29 muertos y 18 desaparecidos; en Puebla, 13 fallecidos; en Hidalgo, 21 víctimas mortales; y en Querétaro, una persona fallecida.

¿Dónde están ubicados los centros de acopio?

Algunos de los Centros de Acopio son:

UNAM: Estadio Olímpico Universitario, estacionamiento 8 (frente a las astas bandera). A partir del 13 de octubre, de lunes a viernes, de 10:00 a 18:00 horas.

El Colegio de México: Frente a la Sala de Estudiantado, del 14 al 16 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas.

El Colegio de México: Frente a la Sala de Estudiantado, del 14 al 16 de octubre, de 9:00 a 17:00 horas.

Semar: Cuartel General del Alto Mando (CDMX) y regiones navales de Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Colima, Campeche y Jalisco.

Senado: Plaza Luis Pasteur (Insurgentes esquina Reforma), de 10:00 a 18:00 horas.

Senado: Plaza Luis Pasteur (Insurgentes esquina Reforma), de 10:00 a 18:00 horas.



Si te gustaría apoyar, consulta lo que se necesita. En Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y San Luis Potosí nos necesitan. pic.twitter.com/oNXkK7QzHy — Senado de México (@senadomexicano) October 14, 2025

IMSS: Lobby del edificio central (Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez, C.P. 06600), de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Mientras que en la Ciudad de México se han habilitado 32 lo cuales son:

Álvaro Obregón: Parque San Antonio y Parque de la Bombilla.

Azcapotzalco: Glorieta de Camarones.

Benito Juárez: Walmart Universidad y Parque de los Venados.

Coyoacán: Casa de Gobierno, Alameda Sur y Viveros de Coyoacán.

Cuauhtémoc: Monumento a Lázaro Cárdenas, Glorieta de Insurgentes, Monumento a la Revolución y Zócalo.

Cuajimalpa: Parque La Mexicana.

Gustavo A. Madero: Ciudad Deportiva Carmen Serdán, Parque del Mestizaje y Deportivo Hermanos Galeana.

Iztacalco: Deportiva Mixhuca (puerta 5) y Módulo de Participación Ciudadana Granjas.

Iztapalapa: Coordinación General de la Central de Abasto, Plaza Oriente, Utopía Aculco, Utopía Ixtapalcalli, Utopía Meyehualco, Plaza Las Antenas y estacionamiento de la Comercial Mexicana (avenida Ermita y avenida de Las Torres).

Magdalena Contreras: Jardín Aculco.

Milpa Alta: Casa de Gobierno (avenida San Jerónimo esquina cerrada Juárez).

Miguel Hidalgo: Explanada del Auditorio Nacional.

Tláhuac: Bosque de Tláhuac.

Tlalpan: Kiosco de Huipulco.

Venustiano Carranza: Parque Fortino Serrano.

Xochimilco: Centro Deportivo Xochimilco.

