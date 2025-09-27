​​¿1 de Octubre Será Día de Descanso Obligatorio? Esto Dice la Ley Federal del Trabajo

Ya va acabar septiembre y hay dudas de si este 1 de octubre de 2025 es un día feriado o de descanso obligatorio y además de si trabajas te lo tienen que pagar al doble, así que para despejar las dudas te explicamos.

Según la Ley Federal del Trabajo (LFT) el 1 de octubre sí es un día de descanso obligatorio, pero no este 2025, sino hasta dentro de 5 años, es decir, en 2030.

¿Por qué el 1 de octubre de 2025 no es un día de descanso obligatorio?

La razón de que este 1 de octubre de 2025 no sea un día de descanso obligatorio es porque solo es así el año de cambio de gobierno federal.

Y es que cabe recordar que una reforma movió la fecha de la toma de posesión presidencial del 1 de diciembre al 1 de octubre, la cual entró en vigor en 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador le transfirió el poder a la actual administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este lineamiento establecido en la Constitución, solo se realiza cada seis años, según el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo.

“El 1 de octubre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal.”

¿Tengo que ir a la escuela o al trabajo este 1 de octubre de 2025?

La respuesta es sí, estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, además de trabajadores, deberán asistir este miércoles 1 de octubre de 2025 tal y como lo hacen a diario, durante las jornadas normales de labores.

Esto también significa que trabajar este 1 de octubre de 2025 NO conlleva un pago doble, pues es un día laboral como cualquier otro.

¿Qué días oficiales quedan de descanso en este 2025?

Las siguientes fechas de suspensión de actividades y días feriados oficiales restantes en 2025, tanto para la Ley Federal del Trabajo como para las escuelas que siguen el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), son:

Tercer lunes de noviembre (por la conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana).

25 de diciembre (Navidad).

Estos días no es obligatorio laborar, pero si laboras, el pago en esos casos, sí tiene que ser del doble.

