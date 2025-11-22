¿El Lunes 24 de Noviembre es Feriado? Esto Pasará en Escuelas de Primaria y Secundaria de México

Nos encontramos en los últimos días de clases en el año y en medio de toda la gente que se pregunta si el lunes 24 de noviembre es día feriado oficial, acá te decimos qué pasará en las escuelas de primaria y secundaria de todo México, de acuerdo con lo estipulado en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la SEP (Secretaría de Educación Pública).

Luego de que la SEP diera a conocer la fecha exacta de inicio de las vacaciones de invierno 2025, en una nota ya te dijimos por qué van a durar más los días de descanso para alumnos de educación básica para este ciclo escolar.

¿El lunes 24 de noviembre es feriado en México?

Por alguna extraña razón muchas personas creen que el 24 de noviembre es un día feriado y de descanso oficial, pero la realidad es que dicha fecha no se encuentra en la lista de días festivos establecidos en la Ley Federal del Trabajo 2025 (LFT), lo cual quiere decir que este lunes se trabaja y acuden a clases los estudiantes de forma habitual.

Aclarado el tema de las clases, en cada escuela primaria o de nivel secundaria del país ocurrirá algo muy importante este lunes, de cara a la próximas vacaciones de diciembre 2025.

¿Qué pasará el 24 de noviembre 2025 en escuelas de primaria y secundaria?

Este lunes 24 de noviembre será importante pues inicia la entrega de calificaciones SEP para alumnos de primaria y secundaria, correspondientes al primer periodo de evaluación del ciclo escolar 2025-2026.

Los resultados de los estudiantes se efectuarán del 24 al 27 de noviembre 2025. En caso de que los padres de familia no tengan acceso a la boleta de calificaciones de forma presencial, pues checar en línea con lo siguientes pasos:

Entra al siguiente link: https://siged.sep.gob.mx/SIGED/alumnos. Escribe el CURP del estudiantes y da clic en "Buscar". Ingresa la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela, en caso de que sea necesario. Al momento de checar la boleta de calificaciones, puedes descargar el archivo en formato PDF.

Pese a que el lunes 24 de noviembre 2025 hay clases para alumnos de primaria y secundaria de todo México, le semana será corta pues el viernes 28 de noviembre la SEP suspende actividades en todas las escuelas del país por la realización del último Consejo Técnico Escolar (CTE) del año.

