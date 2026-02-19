Elba Esther Gordillo Tendrá que Pagar Más de 19 MDP de Impuestos: ¿Qué Dijo Exlideresa del SNTE?

Elba Esther Gordillo, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tendrá que pagar 19 millones 269 mil de impuesto, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la decisión de un Tribunal Federal que ordenó el pago correspondiente a los años 2008 y 2009.

¿Qué alegó Elba Esther Gordillo al tener que pagar ISR millonario?

La maestra Elba Esther Gordillo alegó que las transacciones correspondían a funciones como líder sindical, lo que no se pudo comprobar. El proyecto fue elaborado por la ministra Lenia Batres.

De esta forma, la SCJN rechazó revisar un amparo que promovió Elba Esther Gordillo, con el que buscaba no pagar la suma de dinero correspondiente al Impuesto

Sobre la Renta (ISR) de los ejercicios fiscales 2008 y 2009, aunque el Pleno de la Corte consideró que no hay temas de constitucionalidad para discutir.

¿Quién es Elba Esther Gordillo?

Elba Esther Gordillo Morales nació en 1945 en Comitán de Domínguez, Chiapas, y es una de las figuras más influyentes y controvertidas de la vida sindical y política de México en la segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI.

Se formó como maestra normalista, realizando estudios en la Escuela Normal Superior de México, donde se especializó en Historia.

A inicios de la década de 1960 comenzó a ejercer como maestra rural y de educación básica, al mismo tiempo que inició su participación en la organización gremial del sector educativo.

En 1960 se incorporó al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), espacio desde el cual inició un ascenso sostenido dentro de la estructura sindical.

Entre 1970 y 1980 ocupó distintos cargos

En 1989 se convirtió en la máxima dirigente del SNTE, cargo que mantuvo durante más de veinte años.

Trayectoria política

Fue diputada federal en los periodos 1979–1982, 1985–1988 y 2003–2004

Senadora de la República entre 1997 y 2000.

Detención y liberación de Elba Esther Gordillo

En febrero de 2013 , fue detenida por autoridades federales, acusada de delitos relacionados con el manejo de recursos sindicales.

En 2018, fue absuelta de los cargos que se le imputaban y obtuvo su libertad

Con información de Jessica Murillo

