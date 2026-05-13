¿Ciudadanía Estadounidense en 10 Semanas? Embajada de EUA en México Alerta por Videos Falsos

La Embajada de Estados Unidos en México ha detectado videos falsos donde se promete la ciudadanía a cambio de enlistarse en sus fuerzas armadas. Es falso que exista una vía rápida a la nacionalidad estadounidense por medio de su Ejército.

Los videos aseguran que es posible obtener la ciudadanía de Estados Unidos en diez semanas .

de en . Estas publicaciones afirman falsamente que el gobierno de Donald Trump paga los trámites.

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Detectan videos falsos que prometen ciudadanía estadounidense vía fuerzas armadas

La oficina diplomática a cargo de Ronald Johnson ha detectado videos falsos donde se asegura que se puede adquirir la ciudadanía estadounidense a través del Ejército. En estas publicaciones se asegura que se puede obtener un pasaporte de Estados Unidos de forma exprés alistándose en sus fuerzas armadas.

En estos videos aparece un hombre vestido de militar que asegura que el presunto trámite dura apenas diez semanas. En la grabación se escucha:

“La manera más fácil de hacerte ciudadano de los Estados Unidos es ingresando a las fuerzas armadas. Estos soldados en tan solo 10 semanas ya están en su ceremonia de naturalización”.

El sujeto añade:

“Después de esto, ellos ya tienen su pasaporte azul y son considerados ciudadanos de los Estados Unidos. Recuerda, en las fuerzas armadas no tienes que pagar absolutamente nada porque el gobierno paga todo para ti. Te haces ciudadano en diez semanas”.

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Extranjeros sin residencia no pueden alistarse en el Ejército de Estados Unidos

No solo no se puede obtener la ciudadanía en diez semanas alistándose a las fuerzas armadas de Estados Unidos. Tampoco cualquier extranjero puede alistarse al Ejército estadounidense.

El gobierno de Donald Trump explica a través de Internet que no es posible usar el servicio militar como un trampolín legal para ingresar a Estados Unidos y adquirir la ciudadanía:

“No se puede enlistar en el Ejército con el propósito de entrar a los Estados o para obtener una visa”.

Las fuerzas armadas de Estados Unidos, en sus distintas ramas, sí admiten a extranjeros. No obstante, estos deben cumplir un requisito indispensable: tienen que ser residentes legales permanentes.

Es decir, deben contar forzosamente con la célebre green card, o “credencial verde” en español. Al respecto, el gobierno estadounidense señala:

“Solamente los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros que ya tienen la residencia permanente legal o green card pueden ingresar en las Fuerzas Armadas”.

Y tampoco cualquier residente legal puede enlistarse en las fuerzas armadas. Entre los requisitos que exigen a extranjeros se encuentran:

Hablar y escribir inglés de forma fluida.

Tener entre 17 y 42 años; el límite superior puede variar según la rama del Pentágono.

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