En México Han Sido Asesinados 13 Sacerdotes en los Últimos 7 Años

En los últimos 7 años, 13 sacerdotes han sido asesinados en México, advirtió el Centro Católico Multimedial, al presentar su más reciente informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la iglesia católica en el país.

Al respecto Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, indicó:

En las administraciones 2018-2024, y la presente, que abarca parte del 2024 y el 2025, 13 sacerdotes, perdieron la vida bajo circunstancias violentas, 10 en el sexenio de López Obrador y 3 en el presente. A esto se suma, 23 laicos asesinados, algunos con destacada trayectoria de liderazgo comunitario, 84% de los aproximadamente mil 300 lugares de culto que han sufrido algún delito como robos comunes o de artes sacro. Es de reconocer que los homicidios de sacerdotes han disminuido, pero los hechos violentos, las extorsiones y amenazas se multiplican

El organismo advirtió que existe un subregistro de agresiones contra mujeres dedicadas a la vida religiosa, cuyas cifras aún no han sido plenamente documentadas.

Además, criticó la intervención tardía de las autoridades, y subrayó la importancia del papel de la Iglesia con los jóvenes, para evitar su reclutamiento por el crimen organizado.

El director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo, señaló:

El asesinar jóvenes marca algo importante: 'Si no trabajas conmigo, no trabajas con nadie'. Más de 18 mil jóvenes en el país tiene obviamente alguna situación delictiva, más de 250 mil muchachos pueden caer en manos del crimen organizado. Los párrocos muchas veces hacen el trabajo que han dejado de hacer los gobiernos, es reunir a los jóvenes, tratar de que ellos de alguna otra manera tengan ciertas oportunidades en diferentes áreas, para tratar de arrancarlos de las manos del crimen organizado

Inseguridad

La inseguridad, dijeron, ha obligado a cancelar misas, incluso en la Ciudad de México, en alcaldías como Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco.

Ante esto, urgieron al Estado acciones concretas, seguimiento judicial, reparación del daño, acompañamiento a las víctimas, y propusieron instaurar un Día Nacional para exigir justicia y un alto a la violencia. Y es que, según sus cifras, la mayoría de los casos permanece en la impunidad.

“Más del 80% de los casos que nosotros hemos documentado, no tienen ninguna solución. Las carpetas de investigación prácticamente han sido olvidadas. Urgen acciones sensatas e inteligentes, para impedir que estos hechos sigan creciendo y se normalicen. Si no se actúa con la contundencia que se requiere ahora, el fuego de Veracruz, la violencia de Guanajuato, el horror de Jalisco y el marco de inseguridad e impunidad en diversas zonas del país continuará extendiéndose”, aseguró Omar Sotelo.

Historias recomendadas:

Con información de Farah Reachi

LECQ