AMLO Explica Plan que Seguirá Sheinbaum para que No Falte Agua en el Valle de México

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) explicó hoy 15 de julio de 2024 el plan que seguirá la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, para que el Valle de México no tenga falta de agua y destacó las reuniones que sostuvieron con mandatarios electos y en funciones.

Durante el pasado fin de semana, López Obrador y Sheinbaum Pardo estuvieron de gira en el centro del país, donde sostuvieron reuniones con mandatarios de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, con quienes abordaron el tema de hacerle frente a la falta de agua.

AMLO detalla plan para evitar escasez de agua

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por el plan hídrico que abordó en conjunto con Claudia Sheinbaum y que le tocará aplicar a la siguiente administración federal.

Estuvimos juntos: estuvo la maestra Delfina, Martí Batres y la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada, y la presidenta electa, y luego nos encontramos con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, y quedaron en reunirse porque se le tiene que dar trato regional al problema del servicio del agua y otros servicios, no se puede resolver el problema del agua en la Ciudad de México sin el Estado de México, sin Hidalgo y viceversa, o sea, se tienen que unir.

El Presidente destacó que todos los mandatarios "tienen conocimientos, la presidenta electa, Clara, que gobernó dos-tres veces Iztapalapa, que es una de las principales demandas, con mucha razón, el agua; la falta de agua del Edomex".

El titular del Ejecutivo federal enfatizó en que el plan "no es traer el agua (a la Ciudad de México) sino orientar el crecimiento poblacional hacia donde se tienen espacios, servicios y agua, para eso es el Estado y la política que, entre otras cosas, se creó para poner orden en el caos".

Crecimiento de vivienda, fuera de la CDMX

Andrés Manuel López Obrador habló en torno a la intención de llevar el desarrollo inmobiliario a zonas donde hay espacio y servicios, las cuales podrían estar fuera de la Ciudad de México.

Destacó que "en el caso de Hidalgo, afortunadamente, se ayuda mucho el que se haya construido el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) en los límites con el Estado de México, porque ahí hay potencial para crecimiento de la ciudad, hay espacios y agua hacia Hidalgo".

Además, señaló que "muchos piensan que como en Hidalgo se formó un acuífero por todo lo que llueve en Estado de México y la Ciudad de México" se considera llevar el líquido a la zona centro del país, pero explicó que "estudios demostraron que ese acuífero tenía agua buena; no se trata de traer agua a la ciudad, porque además en la Ciudad de México definimos una política de no permitir el crecimiento desordenado de unidades habitacionales por los intereses de las inmobiliarias, se definió que en 12 alcaldías ya no se podía construir, se debía cuidar la zona ecológica".

Se puso orden, pero se fueron los fraccionadores al Estado de Mexico, a construir miles de departamentos, mucho desorden, todo eso ya se ha ido controlando, pero hay que seguir planes de desarrollo y resolver el problema del agua.

El mandatario federal resaltó que "se está avanzando para enfrentar la escasez de agua, ya se está superando porque están ayudando las lluvias; sin embargo, hay que trabajar hacia adelante para que el próximo periodo, la próxima temporada de sequía, no se padezca de falta de agua en el Valle de Mexico, y en ninguna parte del país".

