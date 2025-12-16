Especialistas Advierten que Virus de Influenza AH3N2 K Podría Avanzar con Rapidez

Luego de la confirmación del primer caso de influenza AH3N2 variante K en nuestro país, especialistas en salud advirtieron que el virus podría avanzar con rapidez, como ya ocurre en otras regiones del mundo, donde desde octubre se ha registrado un incremento significativo de contagios y hospitalizaciones de manera anticipada.

Al respecto, Jazmín García Machorro, profesora e investigadora en la escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional indicó:

En Inglaterra, que fue donde comenzó, se adelantó la temporada invernal, hubo muchos casos de gente que acudía a los hospitales con datos gripales y hubo gente que tuvieron que hospitalizar, entonces le pusieron ‘súper gripe’, pero pues la realidad es que es un tipo de influenza que ha estado circulando ya hace varios años, desde 1968, que se dio una alerta por pandemia, posteriormente ya es un virus estacional

Según expertos, uno de los factores que encendió las alertas internacionales es la baja tasa de vacunación, lo que favoreció, en aquellos países, una mayor circulación del virus.

“Coincide que los países donde comenzó tienen tasas bajas de vacunación que es Inglaterra, en Japón. Aquí en México empieza la campaña de vacunación en octubre, de tal modo que ya ahorita en diciembre ya la mayoría deberíamos de estar vacunados”, señaló la profesora e investigadora.

Video: Lo Que Debes Saber de la Influenza A H3N2 K, la 'Súper Gripe'

Vacunación

Destacó que la vacunación puede reducir de manera importante los casos graves. Por lo que llamó a la población que no haya recibido la dosis contra influenza, a aplicársela, especialmente los grupos de riesgo como adultos mayores, menores de edad, así como personas con enfermedades crónicas. Y es que actuar a tiempo puede marcar la diferencia.

La profesora e investigadora en la escuela Superior de Medicina del IPN, Jazmín García Machorro explicó que no es para pensar en un virus pandémico.

Muy probablemente va a haber más casos, pero digamos no es tanto para preocuparnos pensando que es un virus pandémico. No, no es para confiarse porque sabemos que no es un nuevo virus, pero si tiene 7 mutaciones que facilitan que se infecten más personas, es decir, si yo me enfermo y con la influenza tenía la posibilidad de contagiar a 2, a lo mejor ahora ya no contagio a 2 sino a 4, lo principal es la prevención y vacunación

También subrayó que, a pocos días de los festejos de fin de año y las reuniones familiares, el uso de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios y evitar salir de casa si se presentan síntomas respiratorios, siguen siendo acciones clave para frenar la propagación del virus.

Historias recomendadas:

Con información de Farah Reachi

LECQ