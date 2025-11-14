Feria del Frijol: Cuándo Es, Horarios y Todas las Actividades que Habrá en CDMX

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 14 de noviembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno Federal presentó la Feria del Frijol que se llevará a cabo en la Ciudad de México (CDMX). En N+ te compartimos los detalles y las actividades que habrá.

En ese sentido, María Luisa Albores González, quien se desempeña como titular de la Alimentación para el Bienestar, informó que este viernes inicia la Feria del Frijol, un evento para reconocer la importancia de este grano.

Detalles sobre la Feria del Frijol 2025 en CDMX

El evento se llevará a cabo en el Monumento a la Revolución.

Permanecerá los días 14 y 15 de noviembre de 2025.

El horario es de las 10:00 de la mañana a las 18:00 horas.

Contará con actividades musicales, los artistas que se presentarán son:

Los Salmerón.

La Sin Permiso.

Juan Sant.

Valeria Rojas.

Baile Folclórico.

La Necedad Orquesta.

El David Aguilar.

La Feria también contará con degustaciones, exposiciones, juegos, talleres, venta de frijol, concursos, así como una expo venta.

