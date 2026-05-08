FGR Gana en Juicio una Residencia de Emilio "N", Exdirector de Pemex, Valuada en Más de 50 Mdp

La Fiscalía General de la República informó que con base en las pruebas recabadas por la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR, se acreditó que una residencia de Emilio “N”, exdirector de Pemex, ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, valuada en más de 51 millones de pesos, fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de la planta “Agronitrogenados”, propiedad de Altos Hornos de México, durante su gestión al frente de Pemex.

En un comunicado, la FGR indicó que obtuvo una resolución favorable procedente de una extinción de dominio sobre la residencia, como resultado del trabajo del Ministerio Público Federal.

"La resolución emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, en el juicio de amparo promovido por Emilio “N”, confirmó la sentencia de segunda instancia en la que se había declarado procedente la acción de extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en Colonia Lomas de Bezares".

Residencia de Lozoya fue adquirida con recursos de procedencia ilícita: FGR

La FGR señaló que con base en las pruebas recabadas, se acreditó que la residencia fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto de una planta, durante la gestión de Emilio “N” como director de Pemex.

La acción de extinción de dominio inició en 2021, cuando la FGR presentó dicha demanda, la cual fue resuelta en primera instancia por la Juez Segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, y en esa ocasión declaró que no era procedente la mencionada acción.

Sin embargo, la FGR apeló la resolución, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil, con lo que se revocó dicha sentencia y se declaró procedente la acción de extinción de dominio.

Finalmente, la FGR destacó su compromiso institucional de impulsar acciones firmes y eficaces en materia de extinción de dominio, para combatir estructuras financieras de la delincuencia y que los bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita se incorporen al patrimonio del Estado y se empleen en beneficio del Pueblo.

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