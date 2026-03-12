Nuevo Frente Frío 41 Afectará a México: Este Día Se Aproximará y Ocasionará Lluvias y Viento

México es afectado actualmente por el frente frío número 40 y la masa de aire polar que lo impulsa, pero en los próximos días un nuevo sistema frontal se acercará al país y tendrá efectos en varios estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Se trata del frente frío número 41, que se asociará con otros fenómenos meteorológicos y ocasionará lluvias y fuertes rachas de viento.

Aquí te decimos qué día se aproximará a México y cuáles son los estados que tendrán afectaciones. También te compartimos las recomendaciones de autoridades ante las bajas temperaturas.

¿Sabías que?

Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

¿Qué día se aproxima el frente frío 41?

Según el pronóstico ampliado del SMN, el nuevo frente frío 41 se aproximará al norte y noreste de México la noche del domingo 15 de marzo de 2026.

En esa región, dicho sistema frontal se asociará con una línea seca, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.

Lo anterior genera fuertes rachas de viento en el norte y noreste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, informó el Meteorológico Nacional.

¿A cuántos grados bajará la temperatura?

El frente frío 41 y demás sistemas meteorológicos ocasionará una baja de temperatura de hasta -5 grados en algunas regiones:

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes : Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

: Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: Zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca.

Recomendaciones

Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:

Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.

Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.

Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.

Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.

Poda árboles que representen riesgo para viviendas.

Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.

Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.

Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.

Resguarda a mascotas en lugares cálidos.

Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.

