Nuevo Frente Frío 41 Afectará a México: Este Día Se Aproximará y Ocasionará Lluvias y Viento
Conoce aquí qué estados serán afectados por el nuevo frente frío 41 y a partir de cuándo
México es afectado actualmente por el frente frío número 40 y la masa de aire polar que lo impulsa, pero en los próximos días un nuevo sistema frontal se acercará al país y tendrá efectos en varios estados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Se trata del frente frío número 41, que se asociará con otros fenómenos meteorológicos y ocasionará lluvias y fuertes rachas de viento.
Aquí te decimos qué día se aproximará a México y cuáles son los estados que tendrán afectaciones. También te compartimos las recomendaciones de autoridades ante las bajas temperaturas.
¿Sabías que?
- Para la temporada 2025-2026 se pronosticó el ingreso de aproximadamente 48 sistemas frontales.
- Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.
- Los frentes fríos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora.
- Sus efectos son: bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.
¿Qué día se aproxima el frente frío 41?
Según el pronóstico ampliado del SMN, el nuevo frente frío 41 se aproximará al norte y noreste de México la noche del domingo 15 de marzo de 2026.
En esa región, dicho sistema frontal se asociará con una línea seca, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con las corrientes en chorro polar y subtropical.
Lo anterior genera fuertes rachas de viento en el norte y noreste de la República Mexicana, así como lluvias aisladas en Nuevo León y Tamaulipas, informó el Meteorológico Nacional.
¿A cuántos grados bajará la temperatura?
El frente frío 41 y demás sistemas meteorológicos ocasionará una baja de temperatura de hasta -5 grados en algunas regiones:
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del lunes: Zonas serranas de Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: Zonas serranas de Baja California, Aguascalientes, Jalisco y Oaxaca.
Recomendaciones
Para hacer frente a las lluvias y bajas temperaturas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) compartió las siguientes recomendaciones:
- Revisa el Plan Familiar de Protección Civil.
- Prepara la mochila de emergencia con documentos importantes, botiquín, lámpara, radio y alimentos no perecederos.
- Identifica rutas de evacuación y ubica los refugios temporales de tu localidad.
- Mantén libres coladeras, cunetas y drenajes en los hogares para facilitar el flujo del agua.
- Poda árboles que representen riesgo para viviendas.
- Limpia azoteas y asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Usa ropa térmica, gorro y bufanda y cubre adecuadamente a niñas, niños y personas adultas mayores.
- Evita el uso de anafres o braseros dentro de espacios cerrados, ya que pueden producir intoxicación por monóxido de carbono.
- Protege tuberías y almacena agua para evitar afectaciones por congelamiento.
- Resguarda a mascotas en lugares cálidos.
- Acude a un refugio temporal en caso de que la vivienda no cuente con condiciones adecuadas para enfrentar el frío extremo.
Con información de N+.
