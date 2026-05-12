Frente Frío 50 Se Extiende en Estos Estados con Lluvia Fuerte, Descargas Eléctricas y Granizo
Daniel Zainos N+
El SMN señaló que el frente frío número 50 se extenderá a lo largo de este martes y mañana sobre la región media del golfo de México y continuará interaccionando con un canal de baja presión
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Luego del ingreso del frente frío 50 al territorio mexicano y su interacción con un canal de baja presión, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que para hoy, martes 12 de mayo 2026, y para las primeras horas de mañana, 13 de mayo 2026, seguirán fuertes lluvias, que mantienen la tendencia acompañada de descargas eléctricas y caída de granizo.
Después de la intensa precipitación registrada durante la víspera, la cual dejó afectaciones en el municipio de Naucalpan y en las alcaldías de Tlalpan, Azcapotzalco y Álvaro Obregón, se ha alertado que seguirán las lluvias.
¿Cuáles son los estados afectados por el frente frío 50?
El SMN señaló que el frente frío número 50 se extenderá a lo largo de este martes y mañana sobre la región media del golfo de México, continuará interaccionando con un canal de baja presión en el noreste, oriente y sureste del país y con divergencia en altura, propiciando chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente mantendrá el descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de la República Mexicana.
Además, el ingreso de humedad del océano Pacífico, en combinación con divergencia en altura, propiciarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, noroeste, occidente y centro del territorio nacional, incluido el Valle de México.
- Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guanajuato (sur y suroeste), Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guerrero (norte, centro y este), Estado de México (norte y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Veracruz (norte), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur) y Tabasco (sur).
- Intervalos de chubascos: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Nayarit, Colima, Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Lluvias aisladas: Sonora y Sinaloa.
La autoridad meteorológica señaló que las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.
Asimismo, se pronostica que las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.
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