¿Vuelve Doble Hoy No Circula 13 de Mayo 2026 en CDMX-Edomex? Engomados y Placas con Restricción

Aunque las altas temperaturas ya dieron tregua al Valle de México, éste aún atraviesa la temporada de secas, por lo que antes de salir de casa debes conocer si se activó Contingencia Ambiental y alguna restricción. Por lo que en N+ te adelantamos si aplica Doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex para este miércoles 13 de mayo de 2026.

Hasta las 15:00 horas de hoy, el Sistema de Monitoreo Atmosférico determinó que en las alcaldías de Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan se registra "Mala" Calidad del Aire, mientras que en el resto de la urbe fue catalogada como "Aceptable".

Por lo que hasta las 15:30 horas de hoy, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no había activado la Fase 1 de la Contingencia Ambiental para este martes 12 de mayo 2026. Sumado al pronóstico de lluvias fuertes con posible caída de granizo para la tarde noche en la capital.

De hecho, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por posibles lluvias entre las 15:00 y 23:00 horas de este martes.

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Entonces, ¿vuelve Doble Hoy No Circula a CDMX y Edomex para el 13 de mayo 2026?

Dado que la CAMe no ha activado la Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México, la Secretaría de Medio Ambiente de CDMX tampoco ha activado el Doble Hoy No Circula para este miércoles 13 de mayo de 2026.

Por lo que el programa funcionará en su versión normal para este miércoles en el Valle de México. Recuerda que durante la Fase 1 de la Contingencia Ambiental dejan de circular el 100 por ciento de los vehículos administrativos de Gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal. Así como los hologramas '00' y '0', de acuerdo con la terminación de su placa, nones o pares del holograma '1' y el 100 por ciento del holograma '2'.

¿Para qué Engomados y Placas aplica Restricción a la Circulación este 13 de mayo 2026?

Dado que el programa opera en su versión normal para un día miércoles, los vehículos que sí podrán transitar el miércoles son los que cumplen las siguientes características:

Engomado ROJO, Terminación de PLACA 3 y 4, HOLOGRAMA 1 y 2.

Recuerda que el programa Hoy No Circula está activo entre las 05:00 y 22:00 horas.

Estas restricciones no aplican para vehículos híbridos y eléctricos, por lo que pueden circular libremente en cualquier horario.

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