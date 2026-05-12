¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX y Edomex el 12 de Mayo 2026

Este martes, 12 de mayo de 2026, te decimos cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) y si hay posibilidad de que se active la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), para que tomes precauciones.

Diariamente la Dirección de Monitoreo Atmosférico informa cómo está la calidad del aire en la CDMX y municipios mexiquenses que conforman el Valle de México. Sin embargo es la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) la autoridad encargada de activa la fase de contingencia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX emite el reporte basándose en la calidad del aire que consta de cinco niveles, estos son:

Verde: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

Amarillo: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

Naranja: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

Rojo: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

Calida del aire en CDMX y Edomex

Recuerda que este martes, el programa Hoy No Circula aplica a vehículos con terminación de placas 7 y 8, engomado rosa, con holograma de verificación 1 y 2.

De acuerdo con el más reciente informe, así está la calidad del aire hoy en la CDMX y Edomex:

A las 7:00 horas, se reportó calidad de aire buena (verde) con riesgo a la salud bajo en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar