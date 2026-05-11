¿Hay Doble Hoy No Circula 12 de Mayo 2026 por Contingencia? Quiénes Descansan en CDMX y Edomex

Debido a la temporada de ozono, hay mala calidad del aire en el Valle de México, por lo cual se puede activar la contingencia ambiental en CDMX y Edomex, y acá en N+ te decimos si se aplicará el Doble Hoy No Circula mañana 12 de mayo de 2026 y quiénes no deben salir a las calles.

Este programa de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) entra en operación cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activa la Fase 1 de contingencia ambiental y con ella se pone en marcha una serie de medidas para proteger la salud de la población.

A diferencia del Hoy No Circula, el programa Doble afecta a más automovilistas, incluso a aquellos con carros último modelo, por lo que es importante saber qué hologramas, terminación de placas y engomado no pueden salir a las calles, pues de circular en un día no permitido podría derivar en una costosa multa.

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¿CAMe activa el Doble Hoy No Circula mañana?

El Índice de Aire y Salud reporta que la calidad del aire en CDMX y Edomex es mala en ocho estaciones de monitoreo, debido a que hay presencia de ozono y partículas PM10 y PM2.5, por lo que el riesgo para la población es alto.

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Sin embargo, en el resto de sedes de monitoreo de la calidad del aire, las condiciones van de aceptables a buenas, por lo que luce difícil que se vaya a activar la contingencia ambiental y el Doble Hoy No Circula martes 12 de mayo 2026.

De cualquier forma, los niveles de contaminación pueden variar a lo largo del día, de ahí que se recomienda esperar la decisión final de CAMe en las próximas horas en caso de que estos factores disminuyan o tenga que tomarse medidas para reducir la emisión de contaminantes.

Doble Hoy No Circula martes: ¿Cómo aplica?

En caso de que las condiciones ambientales se vean afectadas en las próximas horas y la CAMe deba activar el Doble Hoy No Circula mañana 12 de mayo 2026. Así sería la restricción por contingencia ambiental en martes:

No circulan todos los vehículos con holograma 2 .

. Carros con holograma 1 y terminación de placa NON no pueden salir a las calles: 1, 3, 5, 7, 9 .

no pueden salir a las calles: . Autos con holograma 1, 0 y 00 con engomado ROSA y terminación de placas 7 y 8 .

y terminación de . Carros con placas foráneas.

Carros con permisos provisionales.

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¿Quiénes no circulan hoy 12 de mayo 2026?

Si no se activa la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula operará con normalidad este martes en busca de que las condiciones del aire se mantengan estables y no se saturen las vialidades, por lo que los vehículos de uso particular con los siguientes elementos no podrán transitar en las calles de la CDMX y Edomex:

Holograma 1 y 2, terminación de placas 7 y 8, engomado ROSA.

Los carros exentos que sí pueden circular este martes son los autos con holograma 00 y 0, vehículos eléctricos e híbridos, de acuerdo con las medidas del programa de Sedema. El Hoy No Circula 12 de mayo 2026 tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 10 de la noche.

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