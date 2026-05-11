CDMX Entra el Alerta Hoy por Fuertes Lluvias, Granizo y Viento

Atención: La Ciudad de México entró en alerta por las fuertes lluvias de hoy, 11 de mayo de 2026, que estarán acompañadas de viento y posibilidad de granizo; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del clima este lunes, en la CDMX.

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Video: Clima Hoy en México del 11 de Mayo 2026 con Raquel Méndez: Lluvia por Frente Frío 50

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CDMX, en alerta por tormenta con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en varios estados del país, entre ellos la Ciudad de México, por el frente frío 50, en combinación varios fenómenos como canales de baja presión, corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico para hoy, la CDMX alcanzará un a temperatura máxima de entre 24 y 26 grados centígrados, con lluvias puntuales por la tarde.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla para toda la Ciudad de México por el pronóstico de lluvias fuertes hoy.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

De acuerdo con la alerta amarilla, la lluvia fuerte se registrará de 15:00 a 21:00 horas, periodo en el que se esperan entre 15 y 29 milímetros de precipitación, así como viento con rachas mayores a los 50 kilómetros por hora.

Las autoridades de CDMX alertaron que la lluvia podría generar encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas, árboles o lonas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 11/05/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/mBZydafCFR — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) May 11, 2026

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Con información de N+.

RMT