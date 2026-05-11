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CDMX Entra el Alerta Hoy por Fuertes Lluvias, Granizo y Viento

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Aquí te decimos las zonas en alerta por la lluvia con granizo que se espera en CDMX hoy

Tormenta en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Tormenta en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención: La Ciudad de México entró en alerta por las fuertes lluvias de hoy, 11 de mayo de 2026, que estarán acompañadas de viento y posibilidad de granizo; aquí te damos los detalles sobre el pronóstico del clima este lunes, en la CDMX.

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CDMX, en alerta por tormenta con granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó lluvias fuertes en varios estados del país, entre ellos la Ciudad de México, por el frente frío 50, en combinación varios fenómenos como canales de baja presión, corriente en chorro subtropical e inestabilidad atmosférica.

Según el pronóstico para hoy, la CDMX alcanzará un a temperatura máxima de entre 24 y 26 grados centígrados, con lluvias puntuales por la tarde. 

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) lanzó una alerta amarilla para toda la Ciudad de México por el pronóstico de lluvias fuertes hoy.

Las alcaldías en alerta amarilla son las siguientes:

  1. Álvaro Obregón
  2. Azcapotzalco
  3. Benito Juárez
  4. Coyoacán
  5. Cuajimalpa
  6. Cuauhtémoc
  7. Gustavo A. Madero
  8. Iztacalco
  9. Iztapalapa
  10. Magdalena Contreras
  11. Miguel Hidalgo
  12. Milpa Alta
  13. Tláhuac
  14. Tlalpan
  15. Venustiano Carranza
  16. Xochimilco

De acuerdo con la alerta amarilla, la lluvia fuerte se registrará de 15:00 a 21:00 horas, periodo en el que se esperan entre 15 y 29 milímetros de precipitación, así como viento con rachas mayores a los 50 kilómetros por hora.

Las autoridades de CDMX alertaron que la lluvia podría generar encharcamientos, corrientes de agua, caída de ramas, árboles o lonas.

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Con información de N+.

RMT

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