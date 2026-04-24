Fuga en Ducto de Pemex en Golfo de México Muestra Deterioro de Infraestructura

La fuga en el ducto de Pemex que contaminó las costas del golfo de México desde febrero no es solo un desastre ambiental, es la radiografía de una empresa con infraestructura deteriorada por años de mantenimiento insuficiente y de un sistema que, cuando falló, eligió ocultar en vez de actuar.

El origen de la contaminación en el golfo de México pudo ser una mancha de hidrocarburo detectada en febrero que salió del complejo Abkatún Pol Chuc, específicamente en los ductos de la plataforma Akal C, afectando las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, indicó:

“Parte del grupo de investigadores trabajó en la simulación de la trayectoria probable de la mancha original, tomando en cuenta su origen y las corrientes de aire y de mar reportadas"

Especialistas indican que la tardanza en comunicar el daño y su reparación fue determinante para que se agravara.

El complejo está conformado por 14 campos, se ubica frente a las costas de Tabasco y Campeche a 79 kilómetros al noroeste de Ciudad del Carmen, el pozo activo más viejo es de 1980.

Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas, señaló:

"Una de las principales condiciones que el mar pone a todo tipo de infraestructura es la corrosión. Y obviamente la tecnología, los ductos, las plataformas, lo que sea que tenga muchas décadas, por lo mismo ha sido un escenario el Golfo de México, un escenario habitual de derrames"

Desde 2021, la organización Sky Truth ha detectado al menos 42 posibles derrames vinculados a infraestructura petrolera en Abkatún, durante 2025, ocurrieron la mayor cantidad de incidentes en los límites con Cantarell.

Video: Fuga de Hidrocarburo en el Golfo de México Muestra Deterioro de Pemex y el Ocultamiento como Práctica

1986

Entre los más relevantes están el de octubre de 1986 que tras sustituir una válvula, se registró un incendio en el pozo Abkatún 91, el incidente tardó dos semanas en ser controlado.

2015

En abril de 2015, se reportó una explosión en la plataforma Abkatún A Permanente, dejó cuatro trabajadores muertos y una decena de heridos, meses después, en febrero de 2016, hubo otro incendio en la misma plataforma, con dos trabajadores muertos.

"Hay un margen, digamos, de derrames con los que opera la industria de manera normal, de manera cotidiana, porque no es normal, pero así operan, operan externalizando los costos ambientales de un poco de derrame, una fuga de gas, contaminación de cuerpos de agua", explicó Pablo Montaño, director de Conexiones Climáticas.

El complejo de Abkatún Pol Chuc es considerado una región de pozos en declive. Actualmente produce 117 mil barriles diarios, pero en 1996, llegó a generar hasta 732 mil barriles diarios.

"El tipo de desastres ambientales, aunque a veces sintamos que están lejanos y que no nos tocan, van a tener repercusiones en nuestra vida", afirmó Montaño.

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Con información de José Ángel Ramírez

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