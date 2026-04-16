Gabinete de Seguridad Se Reúne con Autoridades, Académicos y Empresarios en Sinaloa
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El Gabinete de Seguridad federal brinda detalles sobre nueva reunión en Culiacán, en el marco de la estrategia contra la violencia en Sinaloa
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Los titulares del Gabinete de Seguridad, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunieron con autoridades, académicos, empresarios y medios de comunicación en Sinaloa hoy, 16 de abril de 2026.
Lo anterior para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad en la entidad, indicó el Gabinete de seguridad en un mensaje en redes sociales.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, los titulares del Gabinete de Seguridad acudieron a Culiacán, Sinaloa, donde sostuvieron una reunión de trabajo con académicos, empresarios y representantes de medios de comunicación para dar seguimiento a las acciones en materia… pic.twitter.com/astmJmf9fL— Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 16, 2026
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Con información de N+.
spb