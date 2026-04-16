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Gabinete de Seguridad Se Reúne con Autoridades, Académicos y Empresarios en Sinaloa

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El Gabinete de Seguridad federal brinda detalles sobre nueva reunión en Culiacán, en el marco de la estrategia contra la violencia en Sinaloa

Reunión sobre seguridad en Culiacán, Sinaloa. Foto: X @GabSeguridadMX

Reunión sobre seguridad en Culiacán, Sinaloa. Foto: X @GabSeguridadMX

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Los titulares del Gabinete de Seguridad, entre ellos el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se reunieron con autoridades, académicos, empresarios y medios de comunicación en Sinaloa hoy, 16 de abril de 2026.

Lo anterior para dar seguimiento a las acciones en materia de seguridad en la entidad, indicó el Gabinete de seguridad en un mensaje en redes sociales.

 

 

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