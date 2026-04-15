Matan a Balazos a Policía Municipal de Tránsito en Culiacán En Su Día de Descanso

El policía de Tránsito Municipal Jesús Felipe fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 15 de abril al norte de Culiacán, Sinaloa, mientras estaba en su día de descanso, confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, la víctima contaba con aproximadamente 20 años de servicio dentro de la corporación.

"El Policía Primero, Jesús Felipe, de 43 años de edad y con 20 años de trayectoria en la corporación, se encontraba fuera de servicio al momento del incidente", se indicó en un comunicado.

El agente fue ejecutado en el fraccionamiento Prados del Cedro, en la capital de la entidad, por personas no identificadas.

La agresión se registró en la esquina de las calles Calicanto y Cornocchia, donde el agente fue interceptado por civiles armados que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo sin vida en el lugar.

Tras lo ocurrido se activaron los protocolos correspondientes, así como un operativo coordinado con autoridades de los tres órdenes de gobierno para la localización de los responsables.

Historias recomendadas:

ASJ