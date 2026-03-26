Gasolineros Aceptan Tope Voluntario al Precio del Diésel, ¿En Cuánto Quedó?

La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que los gasolineros aceptaron poner un “tope voluntario” de 28.50 pesos al precio del diésel, pero siguen las negociaciones debido a que todavía “es muy alto y hay que seguir bajándolo”.

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¿Por qué se dio el acuerdo con gasolineros?

El acuerdo se logró antes de terminar marzo y llegar la Semana Santa 2026, por el cuestionamiento de que el diésel llegó a venderse en 30 pesos en algunas zonas del país.

“Se aceptó un tope voluntario, como siempre no forzado, sobre los 28.50 pesos, y les dije que todavía es muy alto, hay que seguir bajándolo”, destacó la mandataria de México.

Plan para acelerar renovación del transporte pesado y reducir emisiones

También, el gobierno de México dio a conocer este jueves un programa para acelerar la renovación del autotransporte pesado, con una bolsa de 6 mil millones de pesos en apoyos fiscales y financieros, que incluye nuevas reglas de seguridad y emisiones, así como controles a la importación de unidades usadas, con el objetivo de preservar 200 mil empleos.

En su habitual conferencia en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el plan como una estrategia que, además de elevar la producción nacional de vehículos de carga, busca mejorar las condiciones del autotransporte en el país y abatir emisiones.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que se trata de un paquete sin precedente en lo que va del siglo.

Ebrard detalló que en México hay unos 1.2 millones de vehículos pesados registrados y que el plan podría multiplicar por seis la velocidad de renovación, abriendo la puerta a alrededor de 60% de quienes no han podido cambiar sus unidades, sin que ello implique sustituir ese porcentaje de toda la flota.

El programa incluye un incentivo fiscal del Plan México que permitirá deducir en un solo año la compra de vehículos pesados producidos o ensamblados en el país, en lugar de hacerlo en cuatro, con 2 mil millones de pesos.

Asimismo, conlleva la reactivación de un esquema de garantías con Nacional Financiera, con 250 millones de pesos iniciales, dirigido sobre todo al “hombre y mujer camión”, así como a micro y pequeñas empresas transportistas.

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Con información de N+

HVI