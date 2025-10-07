El gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), autorizó un permiso provisional al autotransporte federal para circular sin placas y sin engomado por un periodo de 180 días.

Publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la disposición estipula que el permiso provisional es en tanto se entregan las placas metálicas y el engomado correspondiente. Esta entrará en vigor a partir del miércoles 8 de octubre.

Noticia relacionada: Cancelan Vuelos por Huracán Priscilla Hoy: ¿Qué Operaciones Están Afectadas y Qué Hacer?

¿Para quiénes aplica la medida?

La medida aplica para los vehículos permisionarios del servicio de autotransporte federal en sus diversas modalidades, servicios auxiliares y transporte privado.

Estos deberán portar el permiso en un lugar visible y este deberá contener el número de identificación vehicular asignado, así como un código QR con la información de la tarjeta de circulación y los datos de registro del Sistema Institucional de Autotransporte Federal (SIAF).

De acuerdo con la Dirección General de Autotransporte Federal de la SICT, el objetivo de esta medida es garantizar certeza jurídica y control administrativo.

Uso de balizamiento como medida complementaria

A su vez, los permisionarios podrán hacer uso del "balizamiento" como medida complementaria de identificación de los vehículos que circulen en las carreteras de jurisdicción federal.

El permiso constituye exclusivamente una medida administrativa temporal para efectos de identificación vehicular, en tanto se efectúa la entrega de las placas metálicas correspondientes.

Los permisionarios conservarán, en todo momento, las obligaciones y responsabilidades establecidas en la normatividad vigente Historias recomendadas:

AMP