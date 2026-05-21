¿Qué Día Será el 'Apagón Telefónico' en México y Cómo Evitar Perder mi Línea Celular?

Las líneas de telefonía móvil que operan de forma anónima en el país tienen los días contados. Con el propósito fundamental de combatir la delincuencia e identificar los números utilizados para cometer fraudes, extorsiones telefónicas o secuestros virtuales, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) avanza en la aplicación del registro obligatorio de líneas a nivel nacional.

Para los usuarios, no realizar este trámite significará quedar incomunicados a partir de la fecha límite establecida.

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¿Cuándo se suspenderán las líneas?

Las autoridades han determinado que el 30 de junio es el último día definitivo para cumplir con esta disposición oficial.

De este modo, el 1 de julio comenzará el denominado "apagón", en el cual toda línea telefónica que no esté vinculada a la Clave Única de Registro de Población (CURP) de su usuario sufrirá una suspensión total de actividades.

Las restricciones inmediatas para quienes no realicen el registro serán:

Pérdida de llamadas : Quedará cancelada la posibilidad de realizar o recibir llamadas telefónicas tradicionales.

: Quedará cancelada la posibilidad de realizar o recibir llamadas telefónicas tradicionales. Corte de datos y SMS: No se podrán enviar ni recibir mensajes de texto (SMS) ni navegar con datos móviles, lo que bloqueará por completo el acceso a redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas de banca móvil.

No se podrán enviar ni recibir mensajes de texto (SMS) ni navegar con datos móviles, lo que bloqueará por completo el acceso a redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y plataformas de banca móvil. Canales de emergencia activos : Como única excepción de seguridad, los dispositivos suspendidos solo podrán recibir alertas sísmicas oficiales y comunicarse con los cuerpos de emergencia.

: Como única excepción de seguridad, los dispositivos suspendidos solo podrán recibir alertas sísmicas oficiales y comunicarse con los cuerpos de emergencia. Nota de recuperación: Si tu línea es cortada, la CRT precisó que el servicio se podrá reactivar normalmente una vez que completes el proceso de registro.

Guía paso a paso: Cómo registrar tu número desde el celular

Evitar la suspensión es un procedimiento totalmente gratuito que está a cargo de los operadores de telefonía. El trámite se puede gestionar de forma presencial en los centros de atención o de manera digital en menos de 5 minutos ingresando al portal https://registratulinea.crt.gob.mx/ siguiendo estos pasos:

Acceso : Entra al portal oficial, elige tu compañía telefónica e introduce tu número celular.

: Entra al portal oficial, elige tu compañía telefónica e introduce tu número celular. Identificación : Captura una fotografía clara por ambos lados de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente.

: Captura una fotografía clara por ambos lados de tu credencial de elector (INE) o identificación oficial vigente. Verificación : Sigue las instrucciones de la pantalla para realizar una validación con la cámara de tu teléfono.

: Sigue las instrucciones de la pantalla para realizar una validación con la cámara de tu teléfono. Validación exitosa: Al concluir el flujo, tu nombre y CURP quedarán vinculados a tu línea bajo los sistemas de seguridad de tu proveedor de telefonía.

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