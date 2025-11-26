Tras no llegar a un acuerdo con el gobierno de México luego de dos intentos fallidos de diálogo, los transportistas y campesinos anunciaron que continuará su lucha e incluso advirtieron con ampliar el bloqueo carretero que mantienen desde el pasado lunes en diversos puntos del país.

De acuerdo con el último corte de afectaciones realizado por la Secretaría de Gobernación (Segob), los agricultores y transportistas realizaron en las últimas horas 31 bloqueos en 11 estados.

"No nos vamos a retirar de los puentes, ni de las carreteras ni las aduanas hasta en tanto nos den certeza de que las cosas van a funcionar. Nosotros percibimos que no hay la menor voluntad política del Estado mexicano para resolver la crisis", dijeron los líderes del movimiento campesino tras el término de la primera reunión fallida.

Momentos después, antes de regresar a la sede de la Segob para reanudar la mesa de diálogo, incluso amenazaron con cerrar todos los accesos a la Ciudad de México si no se llegaba a una solución.

Llamado de transportistas

Esta madrugada, el segundo encuentro terminó sin acuerdos y los dirigentes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señalaron que la situación quedó entrampada.

“Debemos seguir resistiendo, necesitamos que se mueva el Gobierno, incluso, se recomienda que se busquen otras acciones para que podamos tener una nueva apertura. El resultado no representa nada. Se escribió una minuta que prácticamente no decía nada, no hubo acuerdo, no se especifica nada”, dijeron.

Al finalizar la reunión, sostuvieron que la lucha debe continuar y que las organizaciones presentes están convencidos en pedir que se mantengan las manifestaciones.

Incluso, sugerimos que se siga sumando más gente en diferentes puntos, que se suban los tractores en las carreteras donde se pueda y buscaremos otras formas de lucha que hagan el mayor efecto para que el Gobierno nos atienda con seriedad.

Agregaron que esperarán a ver si hay alguna propuesta o cambio de rumbo en la negociación.

“Nos están ofreciendo retirar los retenes de los lugares donde conocen y han afectado mucho al ramo transportista. Nos están ofreciendo mesas para ver el asunto de seguridad pero lo están haciendo de una manera para dividir a los dos gremios”, añadió.

La ANTAC además dijo que los trabajadores agrícolas “no van a soltar las carreteras” y reiteró que “hay que seguir en pie de lucha”.

Segob insiste por liberación de carreteras

En un comunicado, la Segob exhortó a productores agrícolas y transportistas que bloquean tramos carreteros a sentarse a dialogar en una mesa de trabajo para lograr acuerdos y evitar afectaciones a la población.

La Segob subrayó que el cierre de vialidades impide el ejercicio del derecho al libre tránsito de la ciudadanía y afecta gravemente el paso de servicios y productos necesarios para la vida y economía de las comunidades.

"Reiteramos que la afectación a terceros no es la vía para lograr una solución. Por el contrario, el diálogo para llegar a un entendimiento es la ruta correcta para el establecimiento de consensos", añadió vía un comunicado.

De esta forma, el gobierno de México reiteró una vez más su disposición a dialogar y atender las demandas sociales; para este fin, la Secretaría de Agricultura desplegará equipos en los estados para hablar con los productores agrícolas y atender sus problemáticas, ya que cada región es distinta.

¿En dónde hay bloqueos carreteros?

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), en las últimas horas, los manifestantes realizaron cierres en los siguientes puntos carreteros:

Autopista 15D Aut. Maravatío-Zapotlanejo, en Michoacán

Autopista Chihuahua–Delicias, en Chihuahua

Jiménez–Zavalza, km 230, en Chihuahua

Chihuahua–Juárez, km 350, en Chihuahua

Ascensión–Janos, km 175, en Chihuahua

Autopista México-Guadalajara km 426, en la Caseta de Ocotlán, en Jalisco

Autopista Guadalajara-Colima km 87, en Jalisco

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10, en Jalisco

La Barca-Atotonilco, en Jalisco

Irapuato-Guadalajara km 159+500, en Jalisco

