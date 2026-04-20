¿Hay Clases Mañana 21 de Abril 2026? Suspensión Aplicaría para Niños de Estas Escuelas

A pocos días de que concluyeron las vacaciones de abril 2026, estudiantes, papás y docentes ya se preguntan cuando será la próxima suspensión en escuelas para estudiantes en México, por lo que en N+ te aclaramos si hay clases mañana 21 de abril según el Calendario Escolar de la SEP, (Secretaría de Educación Pública).

Dado que la suspensión de clases en distintos niveles educativos es una consulta constante, en una nota previa te aclaramos qué estudiantes descansaron a partir de este lunes 20 de abril y hasta el 4 de mayo, así como cuándo es el próximo megapuente oficial de 6 días.

Toma en cuenta que el calendario escolar 2025-2026, que establece todos los días festivos y vacaciones del año, fue publicado a inicios del ciclo y en éste puedes consultar cuándo caen los próximos días de asueto. Si bien éste es una referencia para las autoridades educativas, en el desarrollo del curso ha sufrido modificaciones por el clima o eventos deportivos como el Mundial de Fútbol.

Además, en algunos casos las escuelas son las que determinan suspender clases en sus planteles, por alguna circunstancia en específico.

Video: Calendario SEP 2026: Confirman Tres Megapuentes para Alumnos de Educación Básica durante Mayo

Entonces, ¿hay clases este martes 21 de abril de 2026 en escuelas de México?

Existen dos respuestas a esta consulta. El Calendario SEP para el ciclo escolar 2025-2026 establece que este martes 21 de abril de 2026 sí hay clases para escuelas de educación básica, es decir preescolar, primaria y secundaria. De modo que los estudiantes deben acudir a las clases en el horario habitual.

Dado que en años anteriores algunas escuelas de preescolar han determinado suspender las actividades dado que cada 21 de abril se celebra el día de la educadora, los papás ya se preguntan cómo aplicará este año.

Pero, ojo, porque cada Jardín de Niños o nivel inicial es el encargado de informar a los papás de sus estudiantes si hay suspensión de clases para el martes a través de circulares o algún canal de comunicación directa, dado que la SEP no reconoce esta fecha como oficial.

¿Qué se celebra el 21 de abril en México?

De acuerdo con el calendario de efemérides del Gobierno de México, el 21 de abril se celebra el Día de la Educadora, quienes se encargan de estar pendientes del cumplimiento y ejercicio de los derechos de los niños y niñas, además de temas de inclusión, promoción de la salud, alimentación adecuada y desarrollo de actividades que estimulen el desarrollo integral de los pequeños.

Esta efeméride tiene origen en el nacimiento de Federico Froebel, el mismo día pero 1782, quien fue un pedagogo alemán considerado como creador de la educación preescolar y el concepto de “jardín de la infancia".

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