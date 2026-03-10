Hospital Oncológico de la Mujer ‘La Pastora’ Se Apoyará de la Inteligencia Artificial

A partir de hoy está en funcionamiento el Hospital Oncológico de la Mujer 'La Pastora', en la alcaldía Gustavo A. Madero, manejado por el IMSS Bienestar y con una ambiciosa meta de atención en la que se apoyarán de la Inteligencia Artificial para diagnosticar a todas las pacientes, sin importar si cuentan con seguridad social o si vienen de algún otro estado del país.

Blanca Estela Hernández de 53 años de edad, vive en Baja California, recorre 25 kilómetros hasta el Hospital General de Tijuana, para poder recibir atención médica.

“Fue en el 2019, que yo me detecté una bolita en el seno derecho, me dijeron que no me preocupara que era una bolita de grasa, medía 2 centímetros y medio en el 2022. Cuando me dan la noticia de que cáncer, digo: ¿Cómo que es cáncer?, la bola de mi pecho ya media 5 cm y medio”

“Hay momentos en que no hay quimioterapias, no tenemos lo necesario para que nos atiendan?

Gloria del Carmen Fernández de 59 años y sobreviviente de cáncer afirma que durante un año estuvo buscando tener un diagnóstico de su padecimiento en diferentes hospitales.

“Me vieron como 8, 9 profesionales. Todo lo que yo había adquirido en años en un ratito se fue porque todo era para el tratamiento”

En México, de acuerdo con el INEGI, en 2024 se registró una tasa de 73.1 defunciones por tumores malignos por cada 100 mil personas, los tumores malignos de mama fueron la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de 60 años y más.

Hospital Oncológico para la Mujer ‘La Pastora’ de la Ciudad de México

Para disminuir los fallecimientos por esta causa, se reinauguró el Hospital Oncológico para la Mujer ‘La Pastora’ de la Ciudad de México, localizado en la zona de Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero. Cuenta con un nuevo modelo de atención que busca replicarse en todo el país.

Claudia Arce, directora del Hospital, señaló:

“El mismo día que la paciente acuda al hospital le vamos a hacer una exploración clínica completa y después le vamos a hacer una biopsia, todo esto en el mismo día y esto constituye el modelo de acto único”

El día 30 a más tardar se inicia tratamiento, sin importar si las pacientes cuentan con seguro del IMSS, ISSSTE o si vienen de otros estados. La cita es digital y se apoyará de un mastógrafo de Inteligencia Artificial.

“Nos va a ayudar a tener un diagnóstico en aproximadamente 2 minutos"

Además del equipamiento médico, las camas y quirófanos, hay centros de atención para interconsultas, una farmacia especializada y servicios de psicología, tanatología, cuidados paliativos, clínica del dolor, área de integración familiar, y yoga terapéutico pre-intervención.

“El objetivo de esta sala es que mientras el familiar está esperando a su paciente que salga de hospitalización o de quimioterapia él pueda estar en un espacio cómodo”, puntualizó la directora del Hospital, Claudia Arce.

