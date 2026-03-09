Inicio Estado de México Fuerte Lluvia Hoy en Edomex: Municipios Afectados por Caída de Granizo

Fuerte Lluvia Hoy en Edomex: Municipios Afectados por Caída de Granizo

|

N+

-

Esta tarde la lluvia sorprendió a algunos municipios en el Estado de México, desde fuerte lluvia hasta caída de granizo

Sorprende Lluvia en Edomex Hoy 9 de Marzo 2026: Lista de Municipios Afectados por Caída de Granizo; Últimas Noticias

Sorprende Lluvia en Edomex Hoy 9 de Marzo 2026: Lista de Municipios Afectados por Caída de Granizo; Últimas Noticias. Foto: N+

COMPARTE:

Fuerte lluvia y caída de granizo afecta esta tarde a algunos municipios del Estado de México. La lluvia intensa y granizada se registra sobre la autopista México-Pachuca  con dirección a la CDMX. Automovilistas reportan granizo sobre el asfalto desde Tizayuca, Hidalgo, y su prolongación a Tecámac, Estado de México. 

La Conagua alertó que en las próximas 3 horas se prevén condiciones para chubascos, lluvias fuertes y caída de granizo en zonas del Estado de México.

Lluvias e Inundaciones
Inicio Estado de México Fuerte lluvia edomex hoy 9 de marzo 2026 estos son municipios afectados caida granizo