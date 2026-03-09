Fuerte lluvia y caída de granizo afecta esta tarde a algunos municipios del Estado de México. La lluvia intensa y granizada se registra sobre la autopista México-Pachuca con dirección a la CDMX. Automovilistas reportan granizo sobre el asfalto desde Tizayuca, Hidalgo, y su prolongación a Tecámac, Estado de México.

La Conagua alertó que en las próximas 3 horas se prevén condiciones para chubascos, lluvias fuertes y caída de granizo en zonas del Estado de México.