¿Qué Pasó en San Antonio Abad Hoy? Esto Sabemos del Derrumbe de Edificio con Personas Atrapadas

La tarde de este lunes 9 de marzo de 2026 la circulación en la Calzada de Tlalpan se paralizó e incluso se detuvieron las obras de la ciclovía. Los únicos vehículos que avanzaban eran las unidades de emergencias: Bomberos, Protección y Paramédicos de la Ciudad de México. Lo que llevó a muchos automovilistas a preguntarse qué pasó en la Calzada San Antonio Abad.

Apenas unos minutos después se reportó que había ocurrido el derrumbe de un edificio sobre Calzada San Antonio Abad a la altura de la colonia Tránsito, en el que habría por lo menos cuatro personas atrapadas.

Hasta el punto también acudió la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada Molina; la secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, el Jefe de Bomberos y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médica (ERUM).

¿Qué pasó en San Antonio Abad hoy 9 de Marzo?

Alrededor de las 13:50 horas de este lunes 9 de marzo ocurrió el derrumbe de un edificio en Calzada San Antonio Abad, a la altura de Alfredo Chavero y Gutiérrez Nájera, en la colonia Tránsito de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se trató del derrumbe de un edificio particular de una compañía de telefonía que se hallaba en proceso de demolición, y que había resultado dañado desde el sismo de 2017 y por tanto catalogado como de "alto riesgo".

La SGIRPC reportó que se evacuaron a 57 personas en la zona como medida preventiva.

El incidente provocó el cierre total de la calzada San Antonio Abad y la calzada de Tlalpan en dirección al Centro de Ciudad de México. Por lo que los automovilistas fueron desviados hacia calles de la colonia Tránsito.

Los únicos vehículos que pueden avanzar son los de emergencias; bomberos, Protección Civil, Policías y Tránsito y Ambulancias. Además, llegaron binomios caninos de la agrupación "Zorros" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para auxiliar en la búsqueda y ubicación de las personas atrapadas.

¿Qué se sabe de las personas atrapadas al interior del edificio derrumbado en San Antonio Abad?

Hasta las 15:28 horas se había reportado el rescate de uno de los trabajadores de la construcción, de los cuatro que fueron señalados como atrapados en el edificio. Por lo que la SGIPRC informó que se trabaja en el rescate de tres personas más que habrían quedado atrapadas.

Los servicios de emergencias detallaron que laboran en la remoción de escombro de tres losas colapsadas. Al lugar también llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

"Servicios de emergencia estamos trabajando en este momento de forma coordinada a través de un sistema de comando de accidentes, que nos va a permitir tener los recursos humanos necesarios, pero también los equipos que vamos a requerir para poder levantar posteriormente las losas y poder terminar esta búsqueda", detalló Myriam Urzúa.

Además, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que se harán cortes informativos cada hora y media para dar a conocer los avances en la atención de la emergencia.

