La Otra Cara de Otis: el Duelo y la Urgencia de los Primeros Auxilios Psicológicos

La madrugada del 25 de octubre de 2023, el huracán Otis impactó con una fuerza devastadora que dejó a Guerrero sumido en duelo: se perdieron vidas valiosas, viviendas construidas a base de esfuerzo, cultivos que eran sustento de familias enteras, así como negocios que brindaban fuentes de empleo, pero también se perdió la paz, la tranquilidad y la estabilidad emocional de miles de personas.

En su lugar se instalaron emociones de tristeza, enojo, dolor, miedo, desolación, confusión y ansiedad, dejando a los ciudadanos en una etapa de estrés agudo que urge ser atendida para evitar mayores complicaciones emocionales, advirtieron expertos.

La psicoanalista Cristina Curiel, miembro de la Sociedad Psicoanalítica de México, manifestó que estas semanas son cruciales para intervenir en el estrés agudo y tratar de evitar —en la media de lo posible— que se instale el estrés postraumático.

En entrevista con N+, explicó que este último pone a la gente en riesgo emocional alto porque en esa etapa la persona no puede vivir con tranquilidad.

El estrés postraumático se caracteriza por pesadillas, puede haber crisis de ansiedad durante la vigilia, la persona recuerda el evento constantemente, pero por otra parte también puede tener bloqueos o lagunas; y no puede concentrarse, hay dificultad para trabajar, para relacionarse, para estar tranquilos.

Ante ello, algunas organizaciones lanzaron iniciativas para ayudar a los pobladores desde el frente emocional. La Sociedad Psicoanalítica de México, por ejemplo, activó una línea telefónica para brindar apoyo psicológico de manera gratuita, la cual puede ser solicitada de 7:00 a 22:00 horas al 551390-0010, informó Curiel, también académica de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Raúl Barreto estuvo junto con su esposa en el sexto piso de un edificio en Acapulco durante el embate de Otis —ciclón extraordinario que en solo 12 horas pasó de ser tormenta tropical a un poderoso huracán categoría 5— y días después expresó que no podía sacar de su mente el “zumbido” que le provocó el fenómeno meteorológico.

En entrevista con Despierta el pasado 27 de octubre, el adulto mayor manifestó el terror que vivió cuando Otis tocó tierra, algo que ni siquiera se compara con lo que experimentó en los terremotos de 1985, 2017 y 2019.

“El terror que esta vez vivimos no lo había vivido nunca, ni en el (temblor del) 85, ni en el 17 ni en el 19, porque fueron horas de estar viviendo ese zumbido que tengo que buscar la manera de sacármelo de la cabeza, necesito ayuda profesional”.

De acuerdo con la doctora Cristina Curiel, muchas personas están experimentando el enorme estrés que representó haber vivido el huracán, incluso sensaciones de que pudieron morir y que se estaba acabando el mundo, pues no hubo pronósticos ni avisos con antelación sobre la magnitud con que Otis iba a impactar Guerrero.

Comentó que la gente primero empieza a recordar y procesar el evento y luego a hacer el recuento de los daños y también a procesarlos; “de lo que estamos hablando es de situaciones sumamente abrumadoras para nuestra mente”.

Ante ello, la psicoanalista habló de la importancia de ofrecer los primeros auxilios psicológicos: “es urgente que, si se puede, estas personas hablen con alguien y empiecen a, por lo menos, evaluar un poco cómo se sienten”.

En la entrevista, advirtió que en estas semanas lo que la gente podría estar experimentando son síntomas físicos y emocionales característicos del estrés agudo, aquel que se presenta después de un evento con potencial traumático como Otis.

Lo que podrían estar experimentando tiene que ver con estar muy nerviosos, muy tensos, no poder dormir, no poder concentrarse, a lo mejor no poder realmente pensar en comer, tener dolores de cabeza.