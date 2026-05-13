IMPI Presenta Estudio sobre la Piratería: Buscan Frenar Venta de Productos Ilegales del Mundial

Santiago Nieto, titular del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), presentó el Estudio sobre Mercados Notorios de Piratería en México, un diagnóstico de la venta de estos productos en nuestro país.

Este informe señala los lugares donde las autoridades han detectado la mayor venta de productos falsificados, como bolsas, cosméticos, ropa, accesorios, calzado, electrónica, medicamentos y suplementos alimenticios.

Video: Así Fue el Operativo contra Piratería del Mundial 2026 en Plaza Olimpia en Centro de CDMX

Se identificaron 148 mercados en 30 entidades federativas, entre ellos: Tepito, Meave, Pericoapa y la Plaza de la Tecnología, en la Ciudad de México.

Pero también, La Pulga, en Monterrey; el centro comercial La Fayuca, en Puebla, y el mercado de San Juan de Dios, en Jalisco, por mencionar algunos.

Aunque hay presencia de productos chinos en su mayoría, también los hay de Estados Unidos.

Un 'refugio' para la delincuencia

En este diagnóstico se precisa que aquí la delincuencia encuentra un espacio menos riesgoso. Así lo dijo Santiago Nieto:

“Es una forma fácil y rápida de los grupos delictivos de obtener recursos, muchos, de manera mucho más, menos riesgosa que la trata de personas, que el tráfico de drogas, que el tráfico de armas, que la pornografía infantil”.

Noticia relacionada: A 30 Días del Mundial: ¿Qué Jugadores de Ligas Europeas que se Sumarán a la Selección Mexicana?

En entrevista posterior, Santiago Nieto informó, en otro tema, que ya se alistan operativos para evitar que se vendan productos pirata a 3 kilómetros a la redonda de los estadios sede de partidos del mundial de futbol.

Historias recomendadas:

Con información de Claudia Flores

ICM