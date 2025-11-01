INE Designa a 28 Personas que Encabezarán los Órganos Electorales Locales de 14 Estados

Tras un debate complejo, el Consejo General del INE logró designar a 28 personas que encabezarán los órganos electorales locales de 14 estados: Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Debía designar este día a 44 personas, 44 vacantes, pero solo llegó a la votación en 28 casos.

La presidenta consejera del INE, Guadalupe Taddei, buscó contener los cuestionamientos de consejeros y representantes de partidos políticos sobre el proceso para elegir a las personas idóneas.

Escucho diferentes voces que señalan falta de consenso, falta de colegialidad en este proceso, voces que acusan una conducción inadecuada, o que lamentan la falta de acuerdos, respeto profundamente esas opiniones, pero es mi deber reencuadrar con precisión, lo que realmente ha sucedido, el consenso, todos sabemos, no es unanimidad hemos optado por no construir consensos artificiales, como quizás sucedía en otros tiempos

Cuestionamientos

Los cuestionamientos se fueron dando.

Víctor Hugo Sondón, representante del PAN ante el INE señaló:

La democracia no puede ser rehén de afinidades políticas, ni de cuotas partidistas, es indispensable que el procedimiento de selección se mantenga libre de presiones, favoritismos o intereses ajenos al propósito institucional

Por su parte Marcela Guerra, representante legislativa del PRI ante el INE manifestó:

Se evidenció la falta de acuerdos y la deliberación suficiente para presentar al Consejo General propuestas, consolidadas

En tanto Carla Humphrey, consejera del INE precisó:

Se llegó a la sesión de la Comisión de Vinculación el pasado, 28 de octubre, por primera vez, con una propuesta incompleta y sin consenso

El consejero Jorge Montaño, encargado del proceso, llamó a la unidad.

Se trata de apreciaciones que, aunque, las respeto, no las comparto, en todo momento he puesto en manifiesto mi disponibilidad y la construcción de acuerdos, es imprescindible que en estos procesos de designación prevalezca la unidad, el diálogo abierto y la búsqueda de los mejores perfiles, dejando de lado intereses

Casi dos horas de debate llevaron a la designación de 16 mujeres y 12 hombres, y dejaron vacantes por ahora 16 puestos en órganos electorales locales.

Historias recomendadas:

Con información de Carmen Jaimes

LECQ