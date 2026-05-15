Inicia 1 de Junio Juicio contra Hernán ‘N’ por Extorsión, Asociación Delictuosa y Secuestro

El próximo primero de junio dará inicio el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán ‘N’, por los delitos de extorsión, asociación delictuosa y secuestro.

El pasado 21 de abril, la Fiscalía de Justicia de Tabasco presentó ante un juez, la acusación contra Hernán ‘N’, con los datos de prueba que reunió durante 8 meses, luego de que fuera detenido en septiembre del año pasado, cerca de la Ciudad de Asunción, Paraguay y deportado a México.

A partir de este momento, según se informó, las pruebas tanto de la Fiscalía como de la defensa serán presentadas ante un Tribunal de Enjuiciamiento, lo que ocurrirá a partir de la primera audiencia del juicio en junio próximo.

Durante el juicio, se desahogarán todas las pruebas reunidas, para que un juez dicte la sentencia del acusado.

Juicio

Este juicio, es independiente de las carpetas de investigación que también existen en contra de Hernán ‘N’, una por peculado y otra por desaparición de personas.

Actualmente, Hernán ‘N’ se encuentra en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

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Con información de Mario Torres

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