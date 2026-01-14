Inicia con Quejas de Usuarios el Registro de Telefonía Celular en México

El registro de telefonía celular inició la semana pasada y todos los mexicanos con una línea telefónica lo tienen que hacer por ley antes del 30 de junio.

El objetivo de las autoridades es disminuir el delito de extorsión a través de llamadas y las empresas están obligadas a salvaguardar la información de los usuarios.

Extorsión telefónica

En México el delito de extorsión telefónica es uno de los que más ha crecido. Tan solo en 2024 se registraron 4 millones 985 mil llamadas de extorsión telefónica en el país.

Registro

Desde el pasado 9 de enero, los usuarios de telefonía en el país deberán asociar su Clave Única de Registro de Población (CURP) con su línea telefónica, según dicta la legislación actual.

Quejas

Sin embargo, el ejercicio inició con quejas de usuarios en medios sociales, que reportaron que algunas plataformas para el registro exponían datos personales de quienes se registraban.

La empresa Telcel publicó un comunicado donde aseguraba que los datos de los usuarios están seguros. Y explicaron que implementaron “medidas de seguridad adicionales al proceso de registro”.

Movistar aseguro que los datos solicitados a los usuarios para el registro no los almacenan.

Al respecto Natalia Guerrero de Asuntos Públicos de Telefónica Movistar, indicó:

Quedó clarísimo que no íbamos a hacer almacenamiento de datos sensibles de los clientes, ¿Esto qué quiere decir? Que los datos los usamos solamente para la validación, pero se eliminan inmediatamente una vez pues se ha hecho la verificación de que son correctos los datos y de esta forma digamos garantizamos que exista una protección.

El Gobierno Federal aseguró que los operadores de telefonía móvil son los responsables del resguardo y protección de estos datos.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó al abordar el tema durante una conferencia:

El resurto de celulares es la propia empresa telefónica quien las hace (…) el registro es muy importante para garantizar la seguridad particularmente ahora que estamos trabajando con el tema de extorsión. No tiene nada que ver con vigilancia

Las autoridades quieren enfocar sus esfuerzos sobre todo a registrar líneas telefónicas de prepago.

Ricardo Castañeda de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, precisó:

Hay que recordar que alrededor del 85% de las líneas móviles son en la modalidad prepago donde realmente no existe ningún requisito o restricción

RENAUT

El antecedente de un registro nacional de telefonía celular fue el RENAUT que empezó a operar en abril de 2009.

El RENAUT terminó porque la base de datos fue hackeada y vendida en sitios web.

Ana Gaytán, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, señaló:

Con el RENAUT se puso en el mercado negro como la base de datos y eso llevó a toda una serie de delitos que fueron cometidos en contra de personas

En los últimos años, países de América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú han implementado cambios en su legislación para solicitar datos del usuario de líneas telefónicas celulares. Según la firma global Deloitte, México es el segundo país con más ciberataques en Latinoamérica después de Brasil.

Especialistas muestran reservas ante el nuevo registro telefónico, cuyo plazo vence el próximo 30 de junio.

“Esta lógica de: ‘Tienes que ceder todos tus derechos para tener mayor seguridad’, es una lógica que en realidad lo que hace es darnos menor seguridad y como mayor poder de abuso y de autoritarismo a gobiernos que no tengan controles y salvaguardas adecuadas”, explicó Ana Gaytán, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales.

