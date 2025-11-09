Mañana Inicia CONAVI Tercer Registro de Vivienda para el Bienestar 2025: Requisitos y Módulos

Después de varias semanas de espera, La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) anunció que este lunes 10 de noviembre 2025 empieza el tercer registro del programa Vivienda para el Bienestar. Y para todas las personas que deseen solicitar solicitar el apoyo, acá te damos los requisitos y link para checar dónde estar ubicados los módulos de inscripción.

Luego de que las autoridades suspendieran el inicio de la tercera etapa de registro CONAVI en octubre 2025, en las redes sociales de dicha dependencia se lanzó la convocatoria para abrir inscripciones al apoyo Bienestar para la vivienda en noviembre.

Requisitos de CONAVI para el tercer registro de Vivienda para el Bienestar en noviembre 2025

Las personas que deseen solicitar el apoyo de casas CONAVI en noviembre deben cumplir con varios requisitos y de preferencia formar parte de alguno de los siguiente grupos de atención prioritaria:

Tener 18 años de edad en adelante. Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos. No ser derechohabiente de Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo de vivienda por parte de la CONAVI. No contar con vivienda propia. Mujeres jefas de hogar (madres solteras). Personas adultas mayores. Población indígena. Personas con discapacidad. Habitantes de zonas prioritarias. INE (original y copia). CURP Actualizada. Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

¿Dónde están los módulos de registro CONAVI abiertos en noviembre 2025?

Para checar los módulos de registro que van a estar disponibles para la tercera etapa de Vivienda Bienestar, en la página pvb.conavi.gob.mx se puede saber dónde están ubicados los lugares donde se puede hacer el trámite a partir de este 10 de noviembre, con las fechas y horarios de atención de cada sitio.

En ese mismo link de PVB CONAVI, los habitantes de CDMX van a poder saber si hay registro al apoyo de Vivienda Bienestar en noviembre 2025, pues en ninguna de las etapas anteriores se abrieron inscripciones en la capital del país.

Por ahora se desconoce la duración que va a tener el tercer registro de CONAVI a Vivienda para el Bienestar. Dicha información será anunciada este 10 de noviembre 2025, cuando empiecen las inscripciones en los módulos para solicitar el apoyo de las casas con valor de 600 mil pesos.

