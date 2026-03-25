Joven Incel Asegura que No Todos los que se Asumen como Tal, Buscan Ejercer Violencia

Lo ocurrido la mañana de este martes en Michoacán donde un joven de 15 años mató a dos personas en una preparatoria, reabre la discusión sobre cómo algunos jóvenes interactúan en las comunidades digitales que promueven conductas autodestructivas, como la de los incels o célibes involuntarios.

N+ logró documentar cómo estos grupos normalizan los mensajes de odio y la violencia.

En un grupo de Facebook privado denominado ‘Incels resurreción’, se intercambian mensajes en los que sus integrantes comparten escenarios violentos como apuñalar a sus compañeros de escuela, agredir mujeres, provocar estampidas o incluso atropellar marchas feministas.

Algunos integrantes aconsejan cómo orquestar dichos ataques para evadir investigaciones.

Sin embargo, no todo queda en la especulación, algunos participantes aseguran haber herido previamente a personas.

Incels

Los llamados incels o célibes involuntarios conforman una subcultura digital integrada principalmente por hombres jóvenes que afirman no poder establecer relaciones afectivas o sexuales, pese a desearlo.

Atribuyen esa falta de vinculación a factores externos como la sociedad o las mujeres.

Al respecto, Ali Siles Bárcenas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, de la UNAM indicó:

“Fueron incorporando a su posicionamiento como personas involuntariamente célibes, pues otras ideas que efectivamente le fueron dando un toque más misógino, más sexista”

En México el fenómeno se visibilizó con el caso de Lex Ashton, el joven de 19 años que en septiembre de 2025 asesinó a un estudiante dentro del CCH Sur y hoy se encuentra en prisión.

Video: ¿Qué Dicen los Especialistas ante Aumento de Comunidades Digitales que Normalizan Violencia?

En los chats a los que En Punto pudo infiltrarse durante tres meses, Ashton es una referencia constante.

El grupo opera bajo estrictas reglas de privacidad y constantemente advierten sobre posibles infiltrados, recomiendan no confiar en nuevos integrantes y refuerzan la idea de mantener el chat cerrado.

“Estos canales de comunicación, pues la información viaja de manera muy rápida, hace que mucha gente pueda acceder a ella de maneras casi inmediatas y ha ayudado como a distribuir o a diseminar este mensaje, que no me parece mensaje del todo positivo” señala Ali Siles Bárcenas.

Actualmente docenas de grupos relacionados a la subcultura incel permanecen activos libremente en Facebook.

Roberto Espinoza, policía primero de la Policía Cibernética de la CDMX, indicó:

“En caso de encontrar alguna anomalía, ya sea en algún grupo, alguna situación similar, lo que hace es solicitar obviamente la petición ante las redes sociales para que disminuya o en este caso solicitar la baja del contenido, esto a fin de que no pueda causar ningún problema”

A través de estos chats de Facebook se contactó a un joven estudiante que se identifica como incel y aceptó conceder una entrevista por videollamada, bajo condición de anonimato.

“Esto es por tanto internet que tuve en la vida, desde, bueno más o menos cuando empezó la pandemia y eso, yo como que me enajené mucho al internet y dejé de hablar con personas en la vida real, entonces como que eso me hizo daño o algo, desde ahí ya como que me era más difícil conversar con alguien, entonces como que ya cuando regresé a la vida, ya fuera, como que ya estaba, como que no sabía muy bien como hablar con las personas”

El estudiante, quien pidió ser identificado como ‘Chadslayer’, asegura que no todas las personas que se asumen como incels promueven o buscan ejercer violencia física o sexual contra las mujeres.

“Pues la mayoría de personas de la comunidad que conozco no harían nada de eso, sí lo mencionan como a manera de burla, no como algo real, si no vives una vida en la soledad, en la que no hablas con nadie, no tienes contacto con las personas, pues cuando no vives eso es complicado que lo entiendas, pero yo lo que trataría de decirles es que no somos un peligro”, aseguró Chadslayer.

Especialistas

Ante el crecimiento de comunidades digitales donde se normaliza el odio y la violencia, especialistas advierten que la respuesta no puede limitarse a la vigilancia de los medios sociales. El fenómeno, dicen, también obliga a mirar hacia dentro de las instituciones educativas.

“Sería bueno no caer en un, digamos, como en un estado de constante vigilancia, para estar intentando vigilar cuáles son las interacciones de las personas, en particular de los jóvenes estudiantes en las redes socio digitales”, señaló Ali Siles Bárcenas del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.

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Con información de Víctor Valles-Mata y Víctor Olvera

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