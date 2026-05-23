Juez de Sonora Ordena Prisión Preventiva para Funcionarios y Exservidores Públicos de Morelos

Un juez de control de Hermosillo, Sonora, dictó prisión preventiva para 6 funcionarios y exservidores públicos de diversos municipios del estado de Morelos, por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa.

La audiencia se realizó por videoconferencia, ya que los detenidos se encuentran aún en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO, en la Ciudad de México.

La Fiscalía General de la República presentó acusación contra Agustín “N”, presidente municipal de Atlatlahucan; Irving “N”, expresidente municipal de Yecapixtla; Horacio “N”, secretario de Ayuntamiento de Cuautla; Jonathan “N”, tesorero del municipio de Cuautla, y Pablo “N”, oficial mayor del mismo municipio.

Así como contra Arisbel “N”, excandidata a la presidencia municipal de Atlatlahucan, por su presunta relación con Jupiter “N”, alias “El Barbas”, líder de una célula criminal del Cártel de Sinaloa, que operaba en Morelos.

Video: Gobierno Federal Da a Conocer la Detención de 6 Funcionarios de Municipios de Morelos

Traslado a Hermosillo

Al término de la audiencia, el juez ordenó que los acusados sean trasladados a un penal federal de Hermosillo, para que estén presentes en la audiencia de vinculación a proceso, que se realizará la próxima semana, luego de que la defensa de los detenidos solicitó la duplicidad del término constitucional.

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Con información de Mario Torres

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