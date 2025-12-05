Juez Otorga Libertad Bajo Fianza a Hermano del Expresidente Hondureño Juan Orlando Hernández

Un juez hondureño concedió este viernes 5 de diciembre la libertad bajo fianza a José Amílcar Hernández, hermano del expresidente Juan Orlando Hernández —recién indultado por Trump—, y le prohibió la salida del país, en el marco del proceso que enfrenta por delitos relacionados con un desfalco a una cooperativa de mujeres.

El "cambio de medidas" coincide con el indulto que recibió el pasado lunes su hermano, Juan Orlando Hernández, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras cumplir un poco más de tres años, de los 45 a los que había sido condenado en junio de 2024, por presunto narcotráfico y venta ilegal de armas.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción otorgó la libertad bajo fianza a José Hernández, tras comparecer en Tegucigalpa a la audiencia de revisión de medidas, indicó la Corte Suprema de Justicia en sus redes sociales.

Paga fianza de 760 mil dólares

Según el Poder Judicial hondureño, José Amílcar Hernández presentó una fianza de 20 millones de lempiras (unos 760 mil dólares).

La resolución del juez indica que el acusado no podrá salir del país, deberá firmar "periódicamente" un libro de control en el juzgado y no podrá asistir a las instalaciones de la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL).

¿De qué se le acusa al hermano de Juan Orlando Hernández?

El Ministerio Público acusó al hermano del expresidente, junto a otras ocho personas, por los delitos de apropiación indebida, lavado de activos y estafa impropia en perjuicio de COMIXMUL.

De acuerdo con las investigaciones, los imputados habrían cobrado sumas de dinero por supuestas consultorías y servicios legales que nunca se concretaron, y estarían vinculados a un desfalco en la cooperativa en mención en el que se desviaron más de 37 millones de lempiras (1,4 millones de dólares).

El hermano del exmandatario fue detenido a finales de agosto pasado en su residencia de Tegucigalpa y desde ese día permanecía en la Penitenciaría Nacional de Támara, ubicada a unos veinte kilómetros de la capital hondureña.

El indulto del expresidente hondureño

El expresidente Hernández, quien gobernó de 2014 a 2022 bajo la bandera del conservador Partido Nacional, fue capturado menos de tres semanas después de concluir su segundo y polémico mandato, tras reelegirse en 2017 —pese a que la Constitución hondureña no lo permite bajo ninguna modalidad— y en medio de múltiples denuncias de "fraude" por parte de la oposición.

En abril de 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado a Estados Unidos y en junio de 2024 un tribunal de Nueva York lo condenó a 45 años de prisión, cinco años de libertad vigilada y una multa de ocho millones de dólares por tres cargos de narcotráfico y comercio ilegal de armas.

El exmandatario recuperó su libertad el pasado lunes y hoy agradeció en un video a Trump por haberlo indultado. La semana pasada Trump también le expresó su respaldo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, para quien pidió a los hondureños su voto y quien encabeza los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre a la espera de los escrutinios finales.

