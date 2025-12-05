La Presidenta Sheinbaum en Visita a EUA Destaca que México es un País Extraordinario

La noche de este viernes, previo a su llegada al país, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un video en sus redes acompañado de un mensaje indicando que en su visita a Washington D.C. destacó que México es un país extraordinario.

En visita a Washington, Estados Unidos, destacamos que México es un país extraordinario, mágico

Además aseguró que se mantiene una buena relación con los otros países anfitriones del Mundial 2026, en beneficio de las naciones.

Mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y Canadá en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos

En el video se observa una recapitulación de su visita a Washington D.C., Estados Unidos, para el sorteo del Mundial 2026.

En la grabación destaca durante su participación en la ceremonia que en México “disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

Llega a México la Presidenta Claudia Sheinbaum

Por la noche luego de partir desde la base aérea Andrews, la presidenta de México, llegó a la Ciudad de México.

Pasadas las 10 de la noche arribó a Palacio Nacional a bordo de un vehículo tipo sedán.

La presidenta Claudia Sheinbaum llega a Palacio Nacional luego de su visita a EUA. Foto: N+

