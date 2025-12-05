Ley Nacional de Aguas Fortalece a Sistemas de Gestión Comunitaria y Endurece Penas por Robo

El Congreso mexicano aprobó cambios a la Ley Nacional de Aguas y la creación de la Ley General de Aguas, luego de sesiones maratónicas tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.

Entre los principales cambios destacan aquellos que garantizan el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, el reconocimiento de figuras jurídicas de gestión comunitaria y el endurecimiento de penas a quienes roben agua o alteren cauces del líquido.

Noticia relacionada: Senado de la República Aprueba la Ley de Aguas Nacionales

Es el caso de los habitantes de San Sebastián Tlaltenco, en Zumpango, Estado de México, que durante décadas han sido víctimas del saqueo de agua que nace en su comunidad.

El crecimiento poblacional se disparó 180% en poco más de 20 años, al pasar de 99 mil a 280 mil habitantes que reclaman agua. Actualmente, 27 fraccionamientos rodean a esta población.

En San Sebastián, el agua potable se extrae, gestiona y distribuye a través de un sistema comunitario, una figura sin reconocimiento legal. Al menos 70 mil sistemas de este tipo enfrentan un panorama similar en México.

Video: N+ Focus: Derecho Humano al Agua para Consumo Personal y Doméstico, el Centro de la Ley de Aguas

Derecho humano al agua

En el dictamen de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales se modificaron artículos que precisan el contenido del derecho humano al agua para consumo personal y doméstico, así como el derecho al saneamiento para proteger la calidad de vida de las personas.

En las reasignaciones de títulos, se privilegiará el derecho humano al agua, la seguridad alimentaria y el desarrollo nacional para fortalecer la producción de alimentos e impulsar el crecimiento de las comunidades.

Además, Será sancionado quien ceda, suministre o intercambie, por pago, el agua para un uso distinto al cual fue concesionada.

Se refuerza el traslado de derechos de agua en la transmisión de dominios de tierra, para brindar certeza jurídica a las personas propietarias.

Todas estas modificaciones, a decir de los legisladores, fueron resultado de las discusiones en foros, parlamentos abiertos y audiencias públicas, así como las mesas de diálogo con agricultores y ganaderos que se manifestaron durante días en todo el país.

Historias recomendadas:

Con información de N+ Focus

ICM

