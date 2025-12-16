Ley Silla Entra en Vigor en México: ¿Qué Cambios Obligatorios se Aplican a tu Lugar de Trabajo?

La Ley Silla en México ya entró en vigor, por lo que los centros de trabajo ahora deberán aplicar las nuevas modificaciones para beneficiar a las personas trabajadoras cuyas actividades los obligan a estar de pie durante su jornada laboral. ¿Cuáles son y qué sanciones hay para quienes no respeten el reglamento?

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que entraron en vigor las últimas disposiciones de la llamada Ley Silla, derivadas del Decreto publicado el 19 de diciembre de 2024 y de las Disposiciones sobre los factores de riesgos de trabajo para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral de las personas trabajadoras en bipedestación, publicadas el 17 de junio de 2025.

Todas las obligaciones previstas en el marco normativo quedan plenamente exigibles, aseguró

En ese sentido, la STPS indicó que incorporará en su Programa Anual de Inspección para 2026 la verificación del cumplimientos de las disposiciones establecidas con las nuevas reformas, con la finalidad de acompañar a los centros de trabajo en la correcta implementación de este cambio.

Asegurando condiciones que favorezcan la salud, el descanso y la prevención de riesgos laborales para todas las personas trabajadoras que realizan actividades en bipedestación

En tanto, la Secretaría de Trabajo exhortó a los patrones y centros de trabajo de los sectores industrial, comercial y de servicios a cumplir “cabalmente” con las nuevas obligaciones, ya que estas medidas benefician con:

Prevención de riesgos

Reducen fatiga

Lesiones musculoesqueléticas

Contribuyen al bienestar y productividad de las personas trabajadoras

¿Cuáles son y cómo se aplican los nuevos cambios de la Ley Silla en México?

La Ley Silla destaca por las modificaciones a la manera en la que las personas trabajadoras podrán realizar sus actividades:

1. Obligación de proporcionar asientos o sillas con respaldo

Las personas trabajadoras que realizan sus actividades de pie deberán contar con una silla o asiento con respaldo ubicado en su propio puesto de trabajo, permitiendo que alternen entre estar de pie y sentarse sin interrumpir sus actividades.

Pero ojo, porque cuando por la naturaleza de las tareas no sea posible colocar el asiento en el propio puesto, el patrón deberá proporcionar sillas con respaldo en un área cercana, acordando con las personas trabajadoras el número de pausas y la duración de cada una, con el fin de garantizar el derecho efectivo al descanso.

Por ejemplo, en casos donde las personas se desempeñen como cajeros, policías, meseros, empleados de tiendas departamentales.

2. Obligación de adecuar el Reglamento Interior de Trabajo (RIT)

A partir de este momento los centros de trabajo ya deberán modificar su Reglamento Interior de Trabajo, incorporando:

Los factores de riesgo a los que están expuestas las personas trabajadoras en bipedestación

Las pausas durante la jornada laboral a las que tienen derecho

La ubicación y disponibilidad de los asientos o sillas con respaldo dentro del centro de trabajo

Las multas por incumplimiento de la Ley Silla, conforme a las disposiciones de la LFT en materia de sanciones, van desde las 250 hasta las 5 mil UMAs.

