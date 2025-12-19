Llega Votación por Internet a México: Se Podrá Hacer Desde un Celular en 2026

En la antesala de la próxima reforma electoral, el Consejo General de INE aprobó implementar por vez primera un programa piloto para votar por internet, en un sitio distinto a una casilla de votación.

Se aplicará en la elección local de Coahuila, en junio del próximo año, cuando en el estado se elijan a los diputados que conformarán el Congreso estatal.

El sufragio será emitido exclusivamente desde el dispositivo personal de cada persona votante para garantizar privacidad y autonomía.

Con su cuenta de acceso y contraseña, podrá acceder a la boleta electrónica.

El votante deberá seleccionar su opción de voto, confirmarla y obtener su recibo de votación.

Este recibo también se podrá verificar en el propio sistema.

Se trata del voto en su modalidad anticipada.

¿Para quiénes estará disponible el voto por internet?

Estará disponible para la ciudadanía con discapacidad, imposibilitada de acudir a una casilla, y personas cuidadoras primarias.

Ellas podrán elegir si votan con esta nueva opción por internet o si solicitarán que sea con una urna presencial a domicilio. Así lo dijo Carla Humphrey, consejera electoral INE:

Creo que tenemos que hacer eco de las nuevas tecnologías del mundo en el que estamos viviendo, de que manejamos desde nuestro patrimonio hasta cosas muy relevantes por estos medios. Y que me parece que esta prueba piloto controlada a un grupo de atención prioritaria pone a este instituto en posibilidades de seguir evaluando hacia dónde podemos ir avanzando con las tecnologías de la información y la comunicación

Otras modalidades de votación

En México se ha utilizado otra modalidad de voto electrónico, distinta al internet, que es la de urna electrónica, surgida hace más de 25 años.

Pero es la primera vez que se podrá votar a través de un dispositivo móvil. El periodo de este voto anticipado será del 24 al 30 de mayo de 2026.

Pero esta prueba piloto se realiza con el objetivo de explorar una nueva modalidad que abarataría el costo de las elecciones.

Aunque los consejeros del INE dejaron claro que se tiene que garantizar la confianza, seguridad e integridad del sufragio.

Se aprobó que en la aplicación de este modelo de voto anticipado con boleta y vía internet podrán acompañar al personal del INE, representantes de partidos y la se tomará una fotografía viva.

Si hay algún contratiempo, el elector podrá votar en una boleta impresa.

Con información de Claudia Flores

