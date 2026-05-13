Los Riesgos que Tienen las Caídas para los Adultos Mayores

Para la población adulta mayor una caída puede ser fatal. Pueden sufrir desde fracturas hasta lesiones internas que pueden derivar en la muerte.

Problemas de movilidad y visión aumentan los riesgos.

Recomendaciones

Expertos en emergencias recomiendan extremar precauciones para evitar un accidente.

La caída parecía un accidente menor, pero para muchos adultos mayores puede convertirse en el inicio de una larga recuperación o incluso en una tragedia.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, uno de cada 3 adultos mayores sufre alguna caída que puede derivar en consecuencias graves y hasta la muerte.

Esther Soto todavía recuerda el momento en que cayó en el aeropuerto.

“Me lastimé esta pierna y por eso ahora uso bastón, me da miedo ahora atravesar esta calle, porque está muy peligrosa. Muchas compañeras, de aquí se han caído, y si ya no regresan o regresan ya muy mal”

Consecuencias de caídas

Las consecuencias pueden ser graves. Desde fracturas hasta lesiones internas que no siempre son visibles de inmediato.

Carlos López, técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, indicó:

“Dentro de la cabeza se puede almacenar mucha sangre, quizás la persona se pare y siga con sus actividades normales, pero conforme va pasando el tiempo esta sangre se va acumulando y puede traer complicaciones graves, entre ellas que empiecen a confundirnos de la nada, que empiecen con vómitos, la náusea, o en el peor de los casos, con convulsiones y la muerte”

Para Graciela Carvajal, de 75 años, las caídas se han repetido.

“Yo me he caído 5 veces, me subí a una silla, se sacó lo del respaldo y me fui para atrás, luego en la alberca me tropecé y caí para adelante”

Los especialistas advierten que problemas de movilidad, visión y hasta un bastón mal ajustado pueden aumentar el riesgo.

“Que nuestros adultos mayores estén supervisados, comprarles el calzado adecuado y si el médico recomienda algún tipo de instrumento, solicitarle al mismo cómo utilizarlo porque muchas veces el ajuste en la altura del bastón, los tipos de andadera, las sillas de rueda, etcétera, necesitamos saber inclusive cómo utilizarlos”, señaló López.

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Celia Alpízar, de 80 años, asegura que muchas veces el desgaste físico llega después de años sin prevención.

“Estoy mal de la cadera, tengo muy mal la columna, las rodillas, toda la osamenta. Cuando somos jóvenes no prevenimos y somos muy atrabancadas y eso después trae consecuencias, si alguien nos hubiese dicho, esto se hace, esto no se hace, practica ejercicio y x cosa, a lo mejor la gente se cuidaría más”

María de Jesús Sánchez también sufrió una caída en plena calle:

“Me tropecé con las cosas esas amarillas y fui a dar hasta media calle, sentía que no me podía levantar. Me hice un esguince en el tobillo y la rodilla”

Autoridades y especialistas llaman a reforzar cuidados, adaptar espacios y mantener seguimiento médico constante.

Porque prevenir una caída puede hacer la diferencia entre la independencia y una lesión irreversible.

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Con información de Farah Reachi

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