Luisa María Alcalde se Despide de Dirigencia de Morena y Llama a la Unidad del Movimiento

La dirigente saliente de Morena, Luisa María Alcalde Luján, se despidió del cargo al frente del partido con un mensaje de agradecimiento y llamado a la unidad interna, tras un año y medio de gestión.

“Compañeras y compañeros congresistas, toda mi gratitud a este Congreso Nacional por la confianza que nos depositaron. Fue un honor servir a este proyecto y un orgullo encabezar a este movimiento”, expresó durante su intervención.

Alcalde sostuvo que el contexto actual exige cohesión dentro del partido, al señalar que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “merece y requiere un movimiento unido, que sin titubeos entienda el momento histórico y cuide al movimiento”. En ese sentido, llamó a la militancia a cerrar filas en la defensa del proyecto de transformación.

Durante su mensaje, advirtió sobre los desafíos que enfrenta el movimiento, al referirse a una oposición que, dijo, busca debilitar al país. Señaló que existen actores políticos que difunden desinformación y buscan recuperar privilegios, aunque afirmó que encontrarán resistencia en la base social del partido.

“Somos millones que defendemos a Morena”, subrayó, al recordar que el partido surgió con el objetivo de representar y proteger al pueblo. Destacó que entre sus principios se encuentran la lucha contra la pobreza, la reducción de la desigualdad y el combate a prácticas como el racismo, el clasismo y la corrupción.

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"Debe mantenerse la unidad"

Asimismo, enfatizó que Morena nació como una organización orientada a la defensa del territorio, los recursos naturales, la identidad nacional y la independencia del país.

Reiteró su convicción de que el movimiento debe mantenerse unido para preservar los avances logrados y enfrentar los retos futuros, en una etapa que consideró clave para la continuidad del proyecto político.

Cabe destacar que Luisa María Alcalde Luján se incorporará este 4 de mayo al gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como nueva Consejera Jurídica de la Presidencia.

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