Madres Buscadoras Piden Juicio Político a Rosario Piedra de la CNDH por Crisis de Desaparecidos

Madres buscadoras presentaron una demanda de juicio político contra la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH), Rosario Ibarra Piedra, de esta forma los familiares y colectivos de desaparecidos argumentaron omisión de la funcionaria al frente de la dependencia.

Se dio a conocer que se presentaron cuatro solicitudes de juicio político contra Rosario Piedra, titular de la CNDH, en la Cámara de Diputados.

¿Por qué piden juicio político vs presidenta de CNDH?

La presentación de los primeros cuatro juicios políticos contra la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, es por presunta negligencia, omisiones y falta de cumplimiento de sus funciones frente a la crisis de desapariciones en México.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, quien acompañó a las madres buscadoras, expresó su respaldo a colectivos y personas buscadoras de desaparecidos en una conferencia de prensa realizada en la Cámara de Diputados, en el marco de la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

La legisladora explicó que el recinto legislativo “es la casa” de las víctimas y de sus familias, al tiempo que subrayó la necesidad de visibilizar la crisis de desapariciones en el país.

Ballesteros destacó que la CNDH debió ejercer un papel más activo como contrapeso institucional para garantizar la atención y protección de las víctimas y sus familias.

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Con información de N+

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