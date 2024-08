Este domingo 11 de agosto de 2024, el Frente Cívico Nacional (FCN) y la llamada Marea Rosa volvieron a salir a las calles, esta vez para concentrarse enfrente del Instituto Nacional Electoral (INE) y protestar contra la sobrerrepresentación de Morena y partidos aliados en la próxima legislatura.

La protesta se ubicó enfrente del INE después de que Guadalupe Acosta Naranjo, líder del FCN hiciera público en redes sociales que este instituto les negó el acceso a su explanada. Pese a la respuesta Acosta aseguró que se concentrarían ahí y que la manifestación será pacífica.

Video: ¿Existe una sola “marea rosa” o la izquierda latinoamericana es heterogénea?

Momentos antes de las 11 de la mañana, cuando estaba previsto que iniciara la concentración, Fernando Belaunzarán tomó el micrófono para volver a lamentar la decisión del INE de no prestarles la explanada y aseguró “que si la democracia mexicana muere es porque sus instituciones le fallaron”.

Sufragio efectivo no a la sobrerrepresentación

Antes de la presentación de los oradores oficiales, los manifestantes lanzaron consignas como “sufragio efectivo, no a la sobrerrepresentación”, mientras se apostaban frente al INE, sin afectar la circulación de los carriles centrales y laterales que permanecieron abiertos.

En su turno al micrófono, la excandidata presidencial Xóchitl Galvez aseguró, que el día de la elección no había información suficiente para reconocer que los votos no le favorecían. "ustedes saben que soy una demócrata, esa noche nunca tuvimos números que nos dijeran que nos favorecían los resultados, por eso esa noche, como una demócrata, reconocí que no teníamos las actas, pero hoy con esa misma convicción les digo que se quieren robar 10 millones de votos, Morena y sus aliados quieren tener el 75% de las curules que los mexicanos no les otorgaron".

Y agregó que cuando el INE dé a conocer la distribución de las diputaciones plurinominales van a presentar una serie de instrumentos legales para combatir la decisión, "estén listos, para de confirmarse el agandalle, demos la pelea jurídica".

El orador principal de la concentración fue el exconsejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés, quien dio a conocer el manifiesto consensuado por especialistas en la sobrerrepresentación.

Te recomendamos: Segob Explica Qué Es Sobrerrepresentación en el Legislativo y Aclara si Morena Viola la Ley

La concentración fue convocada por partidos de oposición, así como por los organismos que conforman la Marea Rosa.

Historias recomendadas:

AV/JLR