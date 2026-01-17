Más de 250 Millones de Pasajeros Viajaron en Transporte Público en Noviembre de 2025 en México

Durante noviembre de 2025, se estima que 253.3 millones de pasajeros viajaron en los sistemas de transporte urbano en las principales ciudades del país, un 1.4% mayor frente al mismo periodo del año pasado, según la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros del INEGI.

El sistema de transporte urbano más demandado fue el de la Zona Metropolitana del Valle de México, que integra las 16 alcaldías de Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, y que prestó servicio a 183.8 millones de pasajeros, cantidad 2.2% mayor que la del mismo mes de 2023, cubriendo una distancia de 31.6 millones de kilómetros.

El transporte más usado por los capitalinos fue:

• El Sistema de Transporte Colectivo Metro el cual transportó a 106.8 millones de usuarios.

• Metrobús con 35.9 millones de usuarios.

• Trolebús con 11.1 millones de usuarios.

• Mexibús con 10.8 millones de usuarios.

• Red de Transporte de Pasajeros con 6.8 millones de usuarios.

Otras ciudades

Posterior al sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México también destacaron las siguientes variaciones:

• El sistema de transporte de Guadalajara, el cual sumó a 28.7 millones pasajeros, sin variación frente al mismo periodo del año pasado.

• En León, Guanajuato, se trasladaron 15.4 millones de pasajeros, -10.2% menor respecto a de noviembre de 2024.

• En Monterrey, Nuevo León, se transportaron 13.2 millones de pasajeros, con un aumento 9.7%.

Con información de Mónica Garduño

