"Medicamentos Son Seguros", Afirma Salud tras Caso de Supuesto Fármaco Oncológico Falso
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El Gobierno Federal asegura que se activaron protocolos, se reforzó la vigilancia a través de la Cofepris, y se reiteró que los tratamientos con pembrolizumab son seguros
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La Secretaría de Salud federal dio a conocer que los medicamentos oncológicos en el sector público son seguros y cumplen con los estándares de seguridad, esto tras el caso detectado en un hospital público federal en Yucatán de un supuesto medicamento falsificado dentro del sistema de salud.
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#TarjetaInformativa— SALUD México (@SSalud_mx) April 14, 2026
La Secretaría de Salud informa ⬇️ pic.twitter.com/wY6vzTzS4v
Tratamientos con pembrolizumab son seguros
La dependencia aseguró en una tarjeta informativa que se activaron protocolos, se reforzó la vigilancia a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y se reiteró que los tratamientos con pembrolizumab son seguros.
- La dependencia aseguró que los tratamientos oncológicos disponibles en el país tienen controles sanitarios rigurosos.
- En el caso del pembrolizumab, se informó que se emitieron alertas oportunas ante posibles falsificaciones.
Activan identificación, control y retiro para evitar riesgos a la población
También se activaron mecanismos de identificación, control y retiro de productos para evitar riesgos a la población. Estas acciones son parte de un sistema de farmacovigilancia para detectar anomalías ante cualquier eventualidad.
ISSSTE adquirió medicamento conforme a la ley
Además, se mencionó que el ISSSTE informó que la adquisición del medicamento se realizó conforme a la ley, con validación sanitaria y bajo condiciones de mercado.
El precio, puntualizó, se mantuvo dentro del margen permitido, hasta 10% conforme a la Ley de Adquisiciones.
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Con información de N+
HVI