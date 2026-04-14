"Medicamentos Son Seguros", Afirma Salud tras Caso de Supuesto Fármaco Oncológico Falso

La Secretaría de Salud federal dio a conocer que los medicamentos oncológicos en el sector público son seguros y cumplen con los estándares de seguridad, esto tras el caso detectado en un hospital público federal en Yucatán de un supuesto medicamento falsificado dentro del sistema de salud.

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Tratamientos con pembrolizumab son seguros

La dependencia aseguró en una tarjeta informativa que se activaron protocolos, se reforzó la vigilancia a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), y se reiteró que los tratamientos con pembrolizumab son seguros.

La dependencia aseguró que los tratamientos oncológicos disponibles en el país tienen controles sanitarios rigurosos.

en el país tienen controles sanitarios rigurosos. En el caso del pembrolizumab, se informó que se emitieron alertas oportunas ante posibles falsificaciones.

Activan identificación, control y retiro para evitar riesgos a la población

También se activaron mecanismos de identificación, control y retiro de productos para evitar riesgos a la población. Estas acciones son parte de un sistema de farmacovigilancia para detectar anomalías ante cualquier eventualidad.

ISSSTE adquirió medicamento conforme a la ley

Además, se mencionó que el ISSSTE informó que la adquisición del medicamento se realizó conforme a la ley, con validación sanitaria y bajo condiciones de mercado.

El precio, puntualizó, se mantuvo dentro del margen permitido, hasta 10% conforme a la Ley de Adquisiciones.

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Con información de N+

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