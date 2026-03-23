México Exige Detener Subasta en Barcelona tas Identificar Pieza Propiedad de la Nación

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, que encabeza Claudia Curiel de Icaza, exigió la suspensión de la subasta titulada: “Grand Spring Auction of Old Masters, Fine Art and Jewelry” que es organizada por Templum Fine Art Auctions.

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Dicha actividad se llevará a cabo el 25 de marzo de 2026. El evento tendrá lugar en Barcelona, España, en Carrer del Rosselló, 193. Debido a que el INAH identificó una pieza de origen prehispánico, asegura que es propiedad de la Nación.

De acuerdo con la dependencia se han iniciado los procedimientos correspondientes ante las autoridades.

“Exigimos la suspensión de su comercialización y su restitución al Estado mexicano”, menciona la misiva de la Secretaría de Cultura.

¿Qué pieza de México será subastada en Barcelona?

Se trata de una máscara maya, que es considerada parte del patrimonio arqueológico de México, será ofrecida en la subasta organizada por Templum Fine Art Auctions, dicha situación ha causado preocupación entre autoridades culturales mexicanas.

Esta pieza será ofertada en la gran subasta de primavera en Barcelona , evento en el que se incluyen obras de arte y objetos de alto valor histórico.

, evento en el que se incluyen obras de arte y objetos de alto valor histórico. Este tipo de ventas han sido condenadas en varias ocasiones por México, al considerar que son bienes que forman parte de su patrimonio y no deben comercializarse.

Las autoridades mexicanas preparan una denuncia para tratar de detener la subasta, como ha sucedido en situaciones parecidas. El gobierno reiteró su postura contra la comercialización de piezas arqueológicas en el extranjero.

¿Cuándo y a qué hora será la subasta?

Fecha y Hora: 25 de marzo de 2026 a las 3:00, hora local.

¿Dónde será la subasta?

Carrer del Rosselló, 193, 08036 Barcelona, España.

¿Cuáles son las piezas que son ofertadas?

Se incluyen pinturas de 295 lotes , esculturas de 78 lotes con dibujos y grabados.

, esculturas de 78 lotes con dibujos y grabados. En joyería hay anillos, collares, pulseras y relojes de lujo con un total de 124 lotes.

y relojes de lujo con un total de 124 lotes. Arte Asiático y antigüedades con piezas chinas, del sureste asiático y de India.

con piezas chinas, del sureste asiático y de India. Arte decorativo incluye lámparas , espejos, cerámica, plata y objetos arqueológicos griegos, romanos y egipcios.

, espejos, cerámica, plata y objetos arqueológicos griegos, romanos y egipcios. Los organizadores aseguran que la subasta tiene una amplia variedad de objetos históricos y de lujo. Algunos artículos notables son:

y de lujo. Algunos artículos notables son: Un collar de plata dorada con calcedonia

Un colgante bizantino con bezoar de la Edad Media

con bezoar de la Edad Media Obras como Fauno con Venus del taller de Peter Paul Rubens

del taller de Peter Paul Rubens El bautismo de Cristo de un maestro romano del siglo XVII

de un maestro romano del siglo XVII Arte Colonial con piezas como una Santa Catalina de Alejandría de la Escuela de Nueva España

con piezas como una Santa Catalina de Alejandría de la Escuela de Nueva España Virgen de Belén del siglo XVIII

del siglo XVIII Una máscara funeraria egipcia del Periodo Tardío

del Periodo Tardío Una escultura de bronce de un personaje de pie firmada por Picasso

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