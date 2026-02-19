México y EUA Lanzan una Campaña Conjunta Contra el Gusano Barrenador del Ganado

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), en coordinación con la embajada de Estados Unidos en México y el Departamento de Agricultura de ese país (USDA, por sus siglas en inglés), lanzaron este jueves una campaña educativa conjunta para fortalecer la prevención y notificación del gusano barrenador del ganado (GBG), una plaga que representa un riesgo para la sanidad animal y los sistemas productivos de ambas naciones.

La iniciativa fue dada a conocer mediante un comunicado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México.

¿Qué es el gusano barrenador y por qué preocupa?

El gusano barrenador del ganado es una plaga que afecta a animales domésticos y silvestres al depositar sus larvas en heridas abiertas, donde se desarrollan causando daño tisular severo. Su presencia representa una amenaza directa para la actividad ganadera y requiere detección y atención oportunas para evitar su propagación.

La campaña parte del reconocimiento de que la notificación temprana de casos sospechosos es clave para una respuesta efectiva. En ese sentido, la estrategia busca que productores, veterinarios y personal técnico sepan identificar los signos de infestación, apliquen medidas preventivas y reporten de manera inmediata a las autoridades de sanidad agropecuaria correspondientes.

¿Qué materiales incluye la campaña y a quién va dirigida?

La iniciativa está orientada a cuatro grupos principales: productores pecuarios, médicos veterinarios, personal de sanidad animal y público en general. Para alcanzar a estos distintos públicos, la campaña distribuirá contenidos en múltiples formatos: videos cortos y de formato largo, mensajes de audio para radio y plataformas digitales, así como materiales gráficos para su difusión en redes.

Todos los contenidos fueron desarrollados con el acompañamiento técnico de especialistas en sanidad animal y se basan en prácticas recomendadas de prevención, detección y respuesta.

Los materiales abordan tres ejes: cómo identificar la presencia del GBG en heridas, qué medidas tomar para reducir riesgos y cómo reportar casos a las autoridades y tratar adecuadamente a los animales afectados.

El repositorio de materiales está disponible en los sitios web de Senasica y del USDA, así como en el enlace https://bit.ly/46idO0V.

Una colaboración de largo plazo entre los dos países

La campaña se enmarca en la cooperación técnica que México y Estados Unidos mantienen en materia de sanidad agropecuaria. Según el comunicado, la estrategia busca motivar la participación activa de las comunidades ganaderas de ambos países a través de acciones coordinadas y basadas en evidencia científica.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural señaló que, mediante la cooperación continua y la responsabilidad compartida, ambos gobiernos reafirman su compromiso con la protección de la salud animal y el fortalecimiento de las comunidades rurales.

